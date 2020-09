Mick Schumacher megszerezte első győzemét idén az F2-ben!

Mick Schumacher hiába állhatott mindenkinél többször, hatszor a dobogón a 2020-as F2-es szezonban, győzelmet még nem szerzett, azonban az Olasz Nagydíjon, miután az időmérőn még úton a pole pozíció felé eldobta az autót, ma nem hibázott.

Callum Ilott jól jött le a rajtnál, de a sztár ismét Schumacher volt, aki a 7. helyről rajtolva már 2.-ként fordult rá a sikánra. Luca Ghiotto és Yuki Tsunoda is beragadt kicsit, míg Lundgaard feljött a 3. helyre.

Callum Ilott, UNI-Virtuosi leads Mick Schumacher, Prema Racing at the start of the race

Tsunoda hamar összekapta magát, és az 5. körben már Lundgaardot is visszaelőzte a 3. helyért, míg Schumacher látszólag beszorult Ilott mögé. Lundgaard, Ghiotto és Tsunoda a 6. körben majdnem összeakadtak, ami az egész mezőnyt feltorlasztotta, és Tsunoda visszacsúszott a dán és az olasz mögé.

A kerékcserék sorát a 15. helyről rajtoló Robert Shwartzman kezdte a 8. körben, de az orosz világbajnoki éllovas nem tudott sok helyet javítani a futam elején.

A dráma aztán a 12. körben jött, amikor Callum Ilott kiállt a kerékcseréjére, de a brit pilóta lefulladt, és csak súlyos másodpercek elvesztésével tudták újraindítani az autóját. 1 körrel később Schumacher is kiállt, aki a hagyományos stratégiákon állók élére állt.

Schumacher futamát majdnem tönkretette Nikita Mazepin lelassulása a 17. körben, ugyanis safety car esetén az a 9 pilóta, aki alternatív stratégián volt, mind előtte tudott volna maradni a frissebb gumikkal, de az orosz működésre tudta bírni az autóját.

Schumacher mögött Luca Ghiotto lett a második, aki a 28. körben tudta megelőzni Christian Lundgaardot, Yuki Tsunodának meg kellett elégednie a 4. hellyel.

Race winner Mick Schumacher, Prema Racing celebrates on the podium with the trophy and the champagne

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images