Mazepin nyerte az F2 főfutamát, Zhou és Ilott átgázolt a mezőnyön

Még el sem kezdődött a Formula 2 Brit Nagydíjának főfutama, de már dráma volt, amikor a 2. rajtkockából induló Callum Ilott lefulladt a felvezető kör előtt, ezért csak a bokszutca végéről rajtolhatott.

Mick Schumacher a 3. helyről lerajtolta a beragadó, élről induló Felipe Drugovich-ot, de hiába szerezte meg a vezetést, nem tudott élni a szabad pálya adta lehetőségekkel, és a 3. körben a szintén remekül eljött Nikita Mazepin megelőzte.

Mick Schumacher, Prema Racing, leads Felipe Drugovich, MP Motorsport, Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix, Jack Aitken, Campos Racing, and the rest of the field at the start

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images