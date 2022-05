Frissítés: Káosz az F2-esek monacói kvalifikációján, elvették Lawsontól a pole-t!

Nem várt fordulatokat hozott a Forma-2-es mezőny ötödik versenyhétvégéjének időmérő edzése. A mezőnyt eleve két csoportra osztották a kvalifikáció előtt, így a páratlan és a páros rajtszámú pilótáknak is 16-16 perc állt rendelkezésére, hogy megfussák a leggyorsabb időt.

A szabályok szerint nem indult hátránnyal az első csoport abból a szempontból, hogy a második garnitúrában érkezőknek jóval felgumizottabb pálya állt rendelkezésére, hiszen mindkét csoport győztese az első sorból rajtolhat a vasárnapi főfutamon, a másodikok a másodikból és így tovább.

Erre a megoldásra azért volt szükség, hogy ne alakuljon ki tumultus az egyébként is szűk nyomvonalon, ugyanakkor emiatt jókora káosz alakult ki az időmérő végére. Mivel a pilóták a hétvégén először kaptak szuperlágy abroncsokat, az első percek mindkét csoport esetében a tapogatózásról szóltak.

Az első valamire való kört a bajnoki éllovas Felipe Drugovich futotta, a brazil került elsőként 1:22-es idő alá, őt az eddigi kvalifikációkon jól teljesítő Jack Doohan tudta először megközelíteni.

Drugovich épp egy jobb kört teljesített a kvalifikáció első felvonásának végén, amikor a Rascasse-ban falhoz csapódott és így a célegyenesben félre is kellett állnia a pályán. Emiatt sárga zászló lépett érvénybe az első és harmadik szektorban, ami utólag még befolyásolhatja a végeredményt.

Ezt követően ugyanis Liam Lawson és Ivasza Ajumu is javított Drugovich idején, ám mivel a sárga zászló alatt fejezték be körüket, elképzelhető, hogy a versenyirányítás megfosztja őket ezektől a legjobb időeredményektől. Lawson ráadásul a pole pozícióját bukhatja el, hiszen a második csoport pilótáinál is jobb kört teljesített.

A második csoportban Logan Sargent dobott el egy jó kört, miután hibázott az uszodánál és levágta a sikánt, ennek ellenére sokáig szerepelt az eredményjelzőn ezen körének ideje. Ezt igyekezett megjavítani Theo Pourchaire, de sokáig senki nem nézett be 1:22 alá.

A hajrában itt is megkezdődött a tűzijáték, Enzo Fittipaldi vette át a vezetést szűk három perccel a kvalifikáció vége előtt, és miközben a versenyzők sorra dobálták a lila szektorokat, Pourchaire állt az élre egy 1:21-535-ös körrel, megelőzve Jüri Vipst.

Már egy perc sem volt hátra az időmérő edzésből, amikor Jack Hughes véget vetett neki. A Van Amersfoort Racing pilótája csúnyán összetörte az autót, aminek következtében piros zászlóval kellett leinteni a kvalifikációt.

Mindez azt jelenti, hogy jelen állás szerint Lawson és Purchaire indulhatnak a főfutamon az első sorból, de a következő órákban még komoly munka vár a versenyirányításra, hogy kibogozza az elvarratlan szálakat.

Frissítés:

Liam Lawsont sárga zászlós szabálysértés miatt megfosztották a pole pozíciótól, a stewardok azonban úgy döntöttek, hogy Lawson nem csökkentette a sebességet a sárga zászlós zónában, és törölték a köridejét, Drugovich így vasárnap a pole-ból indulhat. Lawson az ötödik helyről indul majd, és a szombati sprintfutamra is öt rajthelyes rajtbüntetést kapott, így a 11. helyre állhat fel. Emellett két büntetőpontot is kapott.

Jack Doohan ellen is vizsgálat indult, mert javított az idején a sárga zászló alatt, de nem hoztak további intézkedést. A stewardok szerint Ivasza nem hagyta abba a körözést, ezért törölték a kvalifikációs körét, így vasárnap a 13. helyről indulhat, míg a sprintent 10 rajthelyes rajtbüntetést is kapott, így a 20. helyről indulhat. Emellett három büntetőpontot is kapott.

A B csoport eredménye

Az A csoport eredménye

