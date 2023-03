Ivasza remek védekezéssel nyerte az F2-es sprintfutamot, Pourchaire letarolta Bearmant

A rajtot remekül kapta el az élről induló Jak Crawford, és megtartotta a vezetést, míg a második helyről induló Ralph Boschungot gyönyörűen autózta körbe Ajumu Ivasza.

A Red Bull japán juniorja pedig nem is vacakolt sokáig, és a második körben az első kanyarban meg is előzte az újonc Crawfordot. Amíg a két Red Bull-junior egymással csatázott az első helyért, egy másik miatt be kellett jönnie a biztonsági autónak.

A Bahreinben remeklő újonc, Zane Maloney forgott meg az első kanyarban, és le is fulladt. A biztonsági autós újraindításnál Crawford elvesztette a második helyet is Boschunggal szemben.

Nem sokáig élvezhették a pilóták a versenyzést: a bajnoki éllovas Theo Pourchaire Victor Martins előzésénél elmérte a féktávot, és csúnyán felöklelte a premás Ollie Bearmant.

Az újabb újraindítás után Ivasza nem nyugodhatott meg, ugyanis nem tudta leszakítani magáról Boschungot és a nagyot menetelő Jehan Daruvalát sem. A svájci pilóta tempója azonban visszaesett, így Daruvala és a pole-pozíciót óriási előnnyel szerző Martins vált Ivasza kihívójává.

Ivasza Jarno Trullit megszégyenítő módon duzzasztotta fel maga mögött a mezőnyt, ez pedig Martins dolgát is megkönnyítette, ugyanis Daruvala elhibázott előzési kísérlete után meg is előzte az indiai pilótát a második helyért.

Martins egyetlen előzési kísérletét azonban már könnyedén kivédekezte Ivasza a futamgyőzelemért, így Martins-nak meg kellett elégednie a 2. hellyel. A dobogó legalsó fokára végül Jehan Daruvala állt a két Campos, Frederik Vesti, Jack Doohan és Dennis Hauger előtt.