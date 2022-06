Ivasza az élről csapta a falnak az autóját az F2-esek kvalifikációján, Vips indulhat a pole-ból a főfutamon

Megrendezték az F2 kvalifikációját is Bakuban, ahol a trükkös pálya komoly kihívást jelentett a pilóták számára. A szabadedzések alatt már voltak incidensek, ráadásul a Forma-1-es mezőny baja is meggyűlt a pályával az első szabadedzés során, ugyanis többen is érintették a falat és elhagyták a pályát.

A pilóták célja az első tízbe való kerülés, hogy a fordított rajtrácsos versenyen az élmezőnyből indulhassanak. Ez a kitűzött minimum minden esélyes versenyzőnek. Ivasza hamar az élre állt, ahogyan a sárga zászló is hamar érkezett az első szektorban, amikor Boschung csúszott ki és nehézkesen tudott megfordulni.

Még több F1 hír: Sergio Perez volt a leggyorsabb a bakui első szabadedzésen!

A pilóták nem erőltették a gyorsköröket, hat perccel a vége előtt pedig maga az élen álló Ivasza csapta neki a falnak a DAMS autóját és ennek következtében érkezett a piros zászló. Az autó mentése sok időt elvett, ugyanis nehezen tudták kiemelni azt a pályáról.

Az újraindítás után Daruvala és Hauger majdnem összeakadtak a bokszutcában, de megúszta a mezőny egy újabb megállítás nélkül. Az utolsó percekre összeállt a mezőny, Hauger vezetésével. Hauger az időeredmények tekintetében is az élre állt, de Jüri Vips rákontrázott és megszerezte a pole pozíciót a főversenyre.