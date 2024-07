Forma-2: Verschoor-győzelem a magyar sprinten, Antonelli az élen is állt, de pont nélkül zárt

A Forma-1 harmadik szabadedzése és időmérő edzése között került megrendezésre a Forma-2-es sprintfutam Mogyoródon, és rögtön jött a dráma: Maloney a rajtrácson ragadt, így bukta a harmadik rajtpozícióját.

Ezzel Verschoor és Maini mögé Antonelli, Hauger, Martins és Bortoleto jött fel, ebben a sorrendben várták a pilóták a startot. Verschoor meg tudta tartani a vezetést a rajtnál, Antonelli pedig hiába fékezte el nagyon a gumijait az 1-es kanyarban, nem sokkal később meg tudta előzni Mainit – az olasz a lágy gumikon haladt, míg Verschoor és Maini a keményeken.

Mögöttük Martins, Hauger, Bortoleto, Fittipaldi, Hadjar, Bearman, Colapinto volt a sorrend, Maloney pedig vissza tudott állni a versenybe, de az utolsó pozícióban állt. A 4. körben aztán Antonelli meg tudta előzni a hollandot, és átvette a vezetést.

Az előzés után sikerült is elnyúlnia Antonellinek, 2 másodperc feletti előnyre tett szert, Fittipaldi pedig Bortoletót előzte meg a hatodik helyért. A pontverseny éllovasa, Aron csak a 14. helyen haladt, szerencséjére a rivális Hadjar is „csak” a nyolcadik volt a 10. körben.

Ezt követően Antonelli előnye elkezdett olvadni, Verschoor 1 másodpercen belülre került a Mercedes juniorjához képest, akinek már egyáltalán nem nézett ki jól a gumija, ezért tudott megérkezni rá Verschoor mellett Maini is.

Antonelli kétszer is elfékezte a gumijait, másodszor pedig már nem maradt büntetlenül a hibája: az 1-es kanyart rontotta el, így Verschoor és Maini is megelőzte, majd a kopott abroncsai miatt annyira visszaesett a tempója, hogy folyamatosan bukta a pozíciókat.

A fiatal olaszt be is hívták a bokszba, ezzel pedig nagyon sok időt bukott, a mezőny végére esett vissza. Az élen továbbra is Verschoor és Maini állt, őket Martins, Fittipaldi, Hauger és Hadjar követte, Colapinto a hetedik volt, Bearman pedig Bortoleto megelőzésével feljött az utolsó pontszerző helyre.

A lágy abroncsok nagyon elfogytak a verseny végére, így Hadjar Fittipaldit és Haugert is meg tudta előzni, amivel feljött a negyedik helyre, és mivel többen is kiálltak a bokszba, a leggyorsabb kört megfutó Antonelli több pozíciót is nyert – de még így is csak a 19. volt 5 körrel a leintés előtt.

Fittipaldi és Hauger ezután egymással kezdett el harcolni, a brazil pedig nagyon elfékezte a gumijait, így a norvég pilótáé lett a pozíció. Fittipaldi ezután defektet is kapott, Bearman pedig a lágy gumikon szintén két pozíciót vesztett, és a kilencedik helyre csúszott vissza.

Az utolsó 3 körre Antonelli utolérte a kiállás nélkül álló mezőny végét, de Maloney-val meggyűlt a baja, és idiótának nevezte a barbadosi versenyzőt. Az élen nem láthattunk csatákat a futam hajrájában, a középmezőny szórakoztatta a nézőket.

A futamot tehát Verschoor nyerte Maini és Martins előtt, majd Hadjar, Hauger, Colapinto, Aron és Barnard következett. Crawford a 10., Bearman a 11., Maloney a 14., Antonelli a 15. helyen ért célba.

A Forma-2-es program vasárnap 10:05-kor folytatódik a sprintfutammal, a mai program pedig az F1-es időmérővel zárul 16 órától.