Forma-2: Tömegkarambol után az utolsó körben dőlt el a győzelem az imolai sprinten!

A Forma-2-es sprintfutamot Cordeel várhatta az élről Colapinto és Aron előtt, majd Stanek, Maloney és Antonelli következett. A Red Bull-junior Hadjar és a Ferrari reménysége, Bearman a negyedik sort foglalta el, a top 10-et pedig Dürksen és Bortoleto zárta.

Az F3-as sprinthez hasonlóan itt is kaotikus volt a rajt, és 5-en ki is estek a tömegkarambolban: Hauger, Stanek, Hadjar, Dürksen és Fittipaldi is feladta a versenyt, és bejött a safety car. Mint egy későbbi visszajátszásból kiderült, Stanek és Hadjar összeérése indította be a láncreakciót.

A biztonsági autó mögött Aron, Cordeel, Colapinto, Maloney, Bearman, Bortoleto volt a sorrend, Antonelli rajtja pedig nagyon rosszul sikerült, és egészen a 12. pozícióig csúszott vissza.

A 6. körben jött az újraindítás, Aron hamar a gázra lépett, ez a stratégia pedig kifizetődő volt számára, kicsit el tudott lépni a mezőnytől, Cordeel viszont hibázott, lecsúszott a kavicsos részre, így Colapinto meg tudta előzni.

Az élmezőny nagyon hasonló tempót diktált a futam feléhez közeledve, az állás pedig Aron, Colapinto, Cordeel, Maloney, Bearman, Bortoleto, Barnard, Verschoor, Maini, Marti volt a pontszerző helyeken, Marti viszont 10 másodperces büntetést kapott.

Marti vissza is esett a mezőny végére, Aronra pedig nagy tempóval elkezdett zárkózni Colapinto, és keményen támadta az észt versenyzőt 10 körrel a futam vége előtt, a többiek viszont lemaradtak tőlük.

A futam hajrájában folytatódott a vonatozás, Aron és Colapinto 0,5-1 másodperc közötti távolságból követte egymást, Cordeelhez Maloney, Bearmanhez pedig Bortoleto volt közel, de az előzés sokáig egyiküknek sem jött össze.

Aztán előbb Maloney előzte meg egy szép manőverrel Cordeelt a harmadik helyért, majd az utolsó körben Colapinto egy nagyon kemény előzéssel szerezte meg a győzelmet Aron előtt. Tehát a győztes Colapinto, a további sorrend: Aron, Maloney, Cordeel, Bearman, Bortoleto, Barnard, Verschoor. Antonelli nem sokat tudott előrejönni a versenyen, a 11. lett.

A mai program a Forma-1-es időmérővel folytatódik 16 órától, holnap pedig jönnek a főfutamok: az F3-as 8:30-tól, az F2-es 10 órától, az Emilia-Romagna Nagydíj pedig 15 órától kerül megrendezésre.