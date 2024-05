Forma-2: O’Sullivan a 15. helyről győzött, Bearman is hatalmasat ment a monacói főfutamon!

A Forma-3-as főfutam után következett a Forma-2-es főfutam Monacóban, az élről Verschoor rajtolt, majd Martins, Hadjar, Aron, Colapinto és Stanek jött. Antonelli a hetedik, Hauger a nyolcadik, Bortoleto a kilencedik pozícióból indult, Bearman csak a 12., Maloney a 14. helyről rajtolt.

Martins rajtja nagyon rosszul sikerült, a másodikról a tizenötödik helyre esett vissza, Bearman viszont a 12.-ről a 7. helyre jött előre. Az élen Verschoor, Hadjar, Aron, Colapinto, Antonelli, Stanek volt a sorrend.

A top 10-ből Bearman és Bortoleto a szuperlágy, a többiek a lágy gumikon mentek, Verschoor pedig hiába ment jó tempót az élen, Hadjar tartani tudta vele a lépést, DRS-távolságon belül haladt.

Cordeel a 8. körben kiesett, Verschoor pedig két erős kört futva 1 másodperc feletti előnyt épített ki Hadjar előtt a 11. körben, a futam negyedénél járva. A leggyorsabb kört ekkor Antonelli futotta meg.

Antonelli továbbra is közel maradt Colapintóhoz, a kiállást már teljesítő Marti és Maloney pedig meleg helyzetet hozott össze a pályán, de sikerült elkerülniük az ütközést, és a spanyol pilóta került ki győztesen a párharcból.

Bearman a 17. körben jött ki a bokszba, Bortoleto pedig Bearman elé jött ugyan vissza a pályára, de a brit meg tudta előzni őt az üzemmeleg gumikon. Verschoor motorjával nem stimmelt valami, de a holland folytatta a versenyt.

Villagomez lekoccolta a falat, ezért be kellett jönnie a bokszba, és kiállt a versenyből. Az élmezőnyből többen is kijöttek kerékcserére, Antonelli éppen csapattársa, Bearman elé jött vissza, a brit pedig meg tudta előzni a hideg gumikon érkező olaszt.

Verschoor kiállása nem sikerült tökéletesen, így közvetlenül Hadjar elé jött vissza a holland, a Red Bull-junior pedig a célegyenesben meg is tudta előzni Verschoort. Egy körrel később Aron is megelőzte Verschoort, majd Bearman is a célegyenesben vadászta le a valószínűleg technikai gondokkal küzdő hollandot.

Verschoor további pozíciókat vesztett, az élen pedig ekkor Hauger állt, akinek szóltak, hogy próbáljon meg minél tovább kint maradni, hogy kihasználjanak egy esetleges safety caros fázist.

Verschoor ki is jött a bokszba, hogy letöltse 5 másodperces büntetését pályaelhagyással történő előnyszerzés miatt, így teljesen elvesztette az esélyét a pontszerzésre, majd ki is állt a versenyből.

Correa nagyon sokáig maradt kint a pályán, a kiállása után pedig Bearman és Colapinto közé tudott visszajönni. Hauger 10 körrel a vége előtt állt ki, és Correa mögé jött vissza a norvég. Az első 3 helyen a még kiállás nélkül álló O’Sullivan, Martins és Dürksen állt.

Bearman a már nagyon elhasználódott gumikon próbálta maga mögött tartani az agresszíven érkező Correát, és a brit le is vágta az alagút utáni sikánt. A virtuálisan az élen lévő Hadjar kicsit súrolta a falat, Hauger pedig megfutotta a leggyorsabb kört.

Colapinto nem tudta a végtelenségig maga mögött tartani a vonatot, Antonelli tudott először elmenni mellette, majd Bortoleto és Maloney is megelőzte a Williams juniorját. 3 körrel a leintés előtt már csak O’Sullivan állt kiállás nélkül.

O’Sullivan jól tette, hogy várt, ugyanis Dürksen kiesése miatt VSC-s fázis alatt tudta teljesíteni a kiállását, és az élre tudott visszajönni a Williams juniorja. A visszajátszásból kiderült, hogy a bokszutca kijáratánál ütközött Maloney-val a paraguayi versenyző.

O’Sullivan kivédekezte Hadjar támadásait az utolsó körben, így a 15. helyről rajtolva megszerezte első F2-es győzelmét. Rajtuk kívül Aron állhatott még dobogóra, majd Bearman, Correa, Hauger, Antonelli, Bortoleto, Martins és Maloney következett.

Az F2-es szezon 4 hét múlva Barcelonában folytatódik, a pontversenyben pedig Aron vette át a vezetést 2 ponttal megelőzve Hadjart, Maloney pedig a harmadik helyre esett vissza az élről.