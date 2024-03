Forma-2: Kettőből kettő győzelem a Sauber-junior neve mellett

Miután az F2-es sprintfutamon Maloney tudott győzni, a főfutamon Bortoleto indulhatott az élről, majd Hadjar, Maloney, Hauger, Mijata és O’Sullivan következett, Antonelli és Bearman pedig a kilencedik sorból várhatta a rajtot.

Maloney jól kapta el a rajtot és az élre állt, míg Bortoleto Hadjarral ért össze – a brazil lendületet vesztett, a francia pedig megpördült és Fittipaldi eltalálta őt, aminek következtében mindketten kiestek. Bortoleto Hadjar megpörgetéséért 10 másodperces büntetést kapott.

Watch: Videón az első körök a 2024-es Aston Martinnal

Bejött a biztonsági autó, ami mögött Maloney, O’Sullivan, Hauger, Bortoleto, Marti, Aron, Crawford, Mijata, Colapinto, Verschoor volt a sorrend, Bearman pedig a bokszot is megjárta és a 20., utolsó helyen állt.

Az újraindítás előtt Aron megcsúszott, így a 10. helyre csúszott vissza, Marti Bortoletót és Haugert is megelőzve feljött a harmadik helyre, Bortoleto pedig a hatodik pozícióba csúszott vissza.

A 6. körben Crawford Hauger megelőzésével jött fel a negyedik helyre. Az élen Maloney előnye 3 másodperc felé nőtt, de a barbadosi a lágy gumikon ment, mögé Pepe Marti jött fel szintén a lágy gumikkal, O’Sullivan pedig a keményeken csúszott a harmadik helyre. Correa technikai probléma miatt kiesett.

A 9. körben Bortoleto szép manőverrel előzte meg Haugert az ötödik helyért, Maloney pedig megfutotta a verseny leggyorsabb körét és már több mint 4 másodperces előnnyel vezetett.

A futam feléhez közeledve többen is kijöttek azok közül, akik a lágy abroncsokon indultak, Barnard egyik kerekét viszont nem sikerült megfelelően rögzíteni, így újra ki kellett jönnie a bokszba. Mijata lubickolt a pályán, több szép előzéssel hívta fel magára a figyelmet.

Bearman és Cordeel a célegyenes elején ütközött össze, miután Bearman nem számított arra, hogy Cordeel is ki akar jönni a bokszba. Az élmezőnyből O’Sullivan és Hauger jött ki először a bokszba.

Watch: Bemutatkozott a Ferrari 2024-es F1-es autója

A 17. körben Crawford és Mijata is kijött a bokszba, előbbi kiállása nagyon rosszul sikerült, majd nem tudták újraindítani az amerikai pilóta motorját, így nem tudta folytatni a futamot, amelyen a dobogóra is esélye lehetett volna.

Aron 5 másodperces büntetést kapott a safety car-szabályok megsértése miatt, Bearman autójáról pedig lerepült egy darab. A 18. körben Martins esett ki technikai probléma miatt, Maloney, Marti és Bortoleto pedig kihasználta a lehetőséget egy gumicserére, majd bejött a safety car.

A biztonsági autó mögött Maloney, O’Sullivan, Marti, Hauger, Verschoor, Aron, Mijata, Colapinto, Bearman, Antonelli volt az állás, Villagomez pedig 5 másodperces büntetést kapott, amiért túl gyorsan hajtott a bokszutcában. A top 4 a kemény gumikon volt, több üldöző viszont a lágyakon.

Mijata három helyet is vesztett az újraindításnál, Aron pedig hiába hibázott, nem vesztett vele pozíciót, sőt Verschoort is megelőzte a lágy keveréken, amikor még 10 kör volt hátra a versenyből.

A 23. körben Antonelli egy kemény csata után megelőzte Bearmant és feljött a 8. helyre, a Ferrari-junior pedig ezt követően több pozíciót is vesztett és a top 10-en kívülre csúszott.

Verschoor nem tudta tartani magát a kemény gumikon a hetedik helyen, Antonelli, Maini és Bortoleto is megelőzte, majd a két Invicta-pilóta Antonellit is megelőzte, így a Mercedes tehetsége a kilencedik helyre esett vissza.

Aron Hauger megelőzésével a negyedik helyre jött fel, így 5 körrel a leintés előtt Maloney, Marti, O’Sullivan, Aron, Hauger, Colapinto, Maini, Bortoleto, Antonelli, Mijata volt a top 10 sorrendje.

A 28. körben Aron O’Sullivan megelőzésével jött fel a harmadik helyre, az ötödik pozícióért pedig a Colapinto, Hauger, Maini, Bortoleto négyes küzdött. Hauger mellett Bortoleto és Maini is el tudott menni, majd a brazil pilóta Colapintót is levadászta az utolsó körben, és a negyedik helyezett O’Sullivantől is csak ezredek választották el a befutónál

A futamot tehát Maloney nyerte Marti és Aron előtt, majd O’Sullivan, Bortoleto, Colapinto, Maini, Hauger, Mijata és Antonelli következett. A Forma-2-es szezon jövő héten Szaúd-Arábiában folytatódik, a pontversenyt a Sauber-junior Maloney vezeti.

Watch: Beindították a Ferrari 2024-es F1-es autóját