Forma-2: Két amerikai a dobogón a spanyol főfutamon, Dürksen az élről esett ki!

A Forma-2-es sprintfutamon utólag elvesztette a dobogós helyét a 2019-es spái versenyen horrorbukást szenvedő Correa, a főfutamon pedig már a rajt előtt jött a dráma: Antonelli a rajtrácson maradt a felvezető körön, így csak a bokszból rajtolhatott Stanekhez hasonlóan.

A sorrend így a rajtrácson Aron, Crawford, Colapinto, Bortoleo, Mijata, Dürksen, Correa, Martins, Maini, Hadjar volt, Bearman pedig a 14. pozícióból indult, Maloney a 16. rajtkockát foglalta el.

A rajtnál Aron meg tudta tartani a vezetést Crawford és Colapinto előtt, majd Bortoleto és a 6 pozíciót javító Hadjar következett. Fittitpaldi is 6 helyet nyert az első körben, ő a 10. helyre jött fel.

És már az 1. körben jönnie kellett a biztonsági autónak, miután Martins és Hauger is kipördült, így rögtön volt két kieső a versenyen. Antonelli és Stanek el tudott rajtolni a bokszutcából, és az utolsó két helyre álltak.

A 4. körben indulhatott újra a verseny, Hadjar rögtön keményen támadta Bortoletót, de a McLaren juniorja visszaverte a támadást, Bearman pedig a 9. helyre jött fel, keményen csatázva Fittipaldival.

A top 10-ből Dürksen és O’Sullivan volt alternatív stratégián, a paraguayi pedig jól is ment, megelőzte Hadjart, így feljött az 5. pozícióba. A 9. körben Crawford, Mijata és O’Sullivan is kijött a bokszba a kemény keverékért, vagyis tényleg nem bírták jól a lágy abroncsok. Egy körrel később Fittipaldi és Maloney is bejött, előbbi kiállása pedig nagyon lassú volt.

A következő körökben a többiek is jöttek a lágy gumikról a keményre váltani, Aron kiállása nem sikerült túl jól, így a kiállást már teljesítő pilóták között Crawford, Aron, Colapinto, Bortoleto, O’Sullivan, Maloney volt a sorrend, az élen pedig Dürksen, Correa és Maini állt.

A 13. körben Bortoleto előzte meg Colapintót, és a pályán összességében is a McLaren versenyzője volt a leggyorsabb. Aztán Barnard állt meg a bokszbejárat előtt, ami miatt egy ideig VSC volt érvényben.

A 16. körben Aron a célegyenesre ráfordulva csúszott keresztbe, a kavicságyba hajtott, így Bortoleto, Colapinto és O’Sullivan is elment a pontversenyt vezető pilóta mellett. Hadjar arra panaszkodott, hogy nincs egyenesbeli tempója, de így is meg tudta előzni Maloney-t.

A 17. körben az addig az élen haladó Dürksen autója lassult le, fel kellett adnia a versenyt, és újabb VSC következett.

Az újraindításnál Colapinto Bortoletót támadta, de a brazil pilóta meg tudta őrizni a pozícióját, Aron pedig O’Sullivant utasította maga mögé. Ekkor az állás Correa, Maini, Verschoor, Cordeel, Marti, Antonelli volt, de közülük még senki nem volt kint a bokszban, majd Crawford, Bortoleto, Colapinto, Aron, Hadjar és O’Sullivan jött.

A 26. körben a továbbra is kiállás nélkül álló Antonellit Crawford előzte meg, O’Sullivan pedig több pozíciót is bukott, Maloney és Fittipaldi is megelőzte őt, amikor még 11 kör volt hátra a versenyből.

10 körrel a leintés előtt Correa és Maini is kijött a bokszba, Aron pedig Bortoletót is megelőzte. Miután Cordeel is kijött kerékcserére, az állás Crawford, Colapinto, Aron, Bortoleto, Hadjar, Correa, Maloney, Fittpaldi, O’Sullivan, Bearman volt a pontszerző helyeken.

Correa a lágy gumikon nagy erős tempót diktált az utolsó körökben, Hadjart és Bortoletót is megelőzte, így az utolsó 5 körnek már a negyedik helyről futhatott neki a tegnap a dobogóját elvesztő amerikai.

Correa sokkal gyorsabb volt az élmezőnynél, Aront is játszi könnyedséggel vadászta le, miközben Hadjar az ötödik helyre jött fel Bortoleto megelőzésével, Maini pedig a lágyakon jött fel a hetedik helyre Maloney-t maga mögé utasítva.

Ezt követően viszont már valamelyest visszaesett Correa tempója, nem volt sokkal gyorsabb az előtte állóknál, így Crawford nyerte meg a futamot Colapinto és Correa előtt, majd Aron és Hadjar következett.

Az alternatív stratégián Maini még Bortoletót próbálta elkapni, de az 1-es kanyarban összeütközött egymással a két csapattárs, de így is be tudtak futni a hatodik és hetedik helyen. Pontot szerzett még Maloney, Fittipaldi és Cordeel, a Premával Antonelli a 12., Bearman a 14. lett.

