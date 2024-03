Dráma a Forma-2-ben: az indiai pilóta bukta a pole-t, borzalmas időmérőn van túl Antonelli

A Forma-2 szezonja is ma kezdődött el, ahol többek között bemutatkozott a rendkívül nagyreményű olasz tehetség, Andrea Kimi Antonelli is a Prema csapatával. A 17 éves pilóta a Mercedes juniorversenyzője, és többen is arra számítanak, hogy már jövőre F1-es ülést kaphat, ha az F2-ben erős szezont fut.

Az F2 időmérőjén az első körök teljesítése után Hadjar állt az élen Marti, Maini és Hauger előtt, míg Antonelli ekkor csak a tizenharmadik, a szintén nagy tehetség Ferrari-junior Bearman pedig az utolsó, huszonkettedik helyen állt.

A kvalifikáció vége felé sokan tudtak nagyot javítani, Maini vette át a vezetést a tavalyi F3-as bajnok Bortoleto előtt, majd Hadjar és Maloney következett, amikor még 3 perc volt hátra az időmérőből.

Az élpozíciók ezt követően már nem változtak, tehát Maini és Bortoleto, az Invicta két versenyzője végzett az élen, majd Hadjar, Maloney, Hauger és Mijata következett. A két Prema, Antonelli és Bearman mindössze a 18. és 19. helyet szerezték meg, így nehéz hétvége vár rájuk. A sprinten a 10. helyen végző Taylor Barnard foglalhatja el az első rajtkockát.

FRISSÍTÉS: Az Invicta Racing versenyzője, Kush Maini elvesztette a pole pozícióját a 2024-es Forma-2-es szezon nyitó futamán Bahreinben, miután diszkvalifikálták az autóval kapcsolatos szabálytalanság miatt.

Az Alpine junior pilótája, Maini 0,219 másodperccel előzte meg csapattársát, Gabriel Bortoletót a csütörtök délutáni bahreini kvalifikációs szétlövésben a Forma-2-es időmérő edzés végén. Röviddel az időmérő leintését követően azonban az ellenőrzésen nem ment át, minek után a bal oldali első külső merevítőelem magassága nem érte el az előírt magasságot.

Ennek értelmében Maini a kvalifikáción elért összes idejét törölték, így az indiai versenyző a sprint- és a főfutamon is a rajtrács végéről indulhat. Ezzel pedig a regnáló Forma-3-as bajnok, Bortoleto kapja a pole-t F2-es debütálásához.

A Forma-2 sprintfutamát pénteken 15:15-től fogják rendezni, míg a főfutamra szombaton 11:30-tól kerül sor – utóbbi futamot élőben közvetíti az M4 Sport.

