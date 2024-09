Forma-2: Horrorbaleset után holland győzelem a bakui főfutamon!

A Forma-2-es főfutamon Verschoor indulhatott az élről, majd Antonelli, Martins, Maloney, Maini és Bortoleto jött, az újoncok közül pedig Mini indulhatott a legelőkelőbb pozícióból, a nyolcadik helyről.

A versenyen aztán szinte rögtön jött a piros zászló egy brutális rajtbalesetet követően: Maini autója maradt a rajtrácson, amit többen nem tudtak elkerülni – az indiai pilótán kívül Goethe és Marti is kiesett, de szerencsére hiába volt hatalmas a csattanás, senki nem sérült meg komolyabban - videó a balesetről itt!

Így egy hosszú megszakítás következett, majd gurulórajttal folytatódott a verseny, amelyen Verschoor diktálta a tempót Antonelli és Martins előtt, majd Maloney, Bortoleto és a sprint győztese, Dürksen következett.

Verschoor tökéletes ütemben indított, így meg tudta tartani a vezetést az újraindításon, amikor még 27 perc volt hátra a futamból. Martins aztán megelőzte Antonellit és feljött a második helyre, majd Verschoort is elkezdte támadni.

Martins nem sokkal később át is vette a vezetést a hollandtól, két körrel később pedig Martins, Verschoor és Antonelli is bejött a bokszba, a bokszban pedig Verschoor és Antonelli kerékcseréje is gyorsabb volt, így Martins két helyet bukott.

A pályán ekkor Maloney, Bortoleto és Mini állt az élen, előbbi kettő a következő körben teljesítette a cseréjét, Mini viszont kint maradt egy további körre. Maloney közvetlenül Antonelli elé jött vissza, az olasz támadni kezdte Maloney-t, összeütköztek, így a Sauber-junior visszaesett a mezőny végére.

Mini kiállása után az állás a kiállást még nem teljesítő Fittipaldi és Hadjar kivételével Verschoor, Martins, Antonelli, Bortoleto, Dürksen, Aron volt, Mini kiállása pedig nagyon rosszul sikerült, így csak a 11. helyen állt.

Martins elkezdett közeledni a versenyt vezető Verschoorra, de aztán jött Mini balesete pár perccel a leintés előtt, bejött a pályára a safety car, és így már nem változott a sorrend, a holland pilóta győzött a francia előtt.

Tehát a sorrend Verschoor, Martins, Antonelli, Bortoleto, Dürksen, Aron, Browning, Crawford, Hauger, Mansell volt, Hadjar pedig a 14. helyen végzett, így Bortoleto átvette a vezetést a pontversenyben.

A Forma-2-es szezon több mint két hónap múlva Katarban folytatódik, azon kívül még Abu-Dzabiba látogat idén a széria, tehát még két versenyhétvége van hátra, a bajnoki cím pedig teljesen nyitott.