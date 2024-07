Forma-2: Crawford ért célba az első helyen, de a Red Bull-junior győzött a silverstone-i főfutamon!

Miután Antonelli a brit sprintfutamon megszerezte első győzelmét, a főfutamon Hadjar indulhatott az első pozícióból Silverstone-ban, majd Hauger, Colapinto, Bearman és Bortoleto következett. Antonelli a 10., Aron a 12. rajtpozíciót foglalta el.

A futam száraz pályán vette kezdetét, ennek megfelelően mindenki a slickekre voksolt, viszont komoly esély mutatkozott arra, hogy a verseny közben esni fog az eső, így az őrült F3-as főfutamhoz hasonlóan nem is lehetett sejteni, hogy melyik stratégia lesz kifizetődő.

Rögtön a rajtnál el is kezdett cseperegni az eső, Bearman nagyon jó rajtot vett és feljött a második helyre Martins mögé, a másik Premával viszont Antonelli rögtön kiesett a versenyből, miután kapott egy ütést Mainitól, megpördült és a pályán ragadt.

Bejött a safety car, amely mögött Martins, Bearman, Hadjar, Crawford, Bortoleto, Maloney, Verschoor, Colapinto volt az állás, a 3. körben jött az újraindítás, ami nem tartott sokáig: Dürksen próbálta megelőzni Aront, a paraguayi lement a pályáról és eltalálta a bajnoki éllovast. Dürksen kiesett, Aronnak pedig ki kellett jönnie a bokszba, mivel megsérülhetett az autója. Dürksen szerint Aron nem hagyott neki elég helyet, és az észt 10 másodperces büntetést is kapott.

Ismét bejött a biztonsági autó, Martins-nek jól sikerült az újraindítás, Hadjar pedig Bearmant támadta a második helyért. A francia meg is tudta előzni az ekkor már szenvedő Bearmant, majd mindketten kijöttek a kemény abroncsokat tették fel, a Haas 2025-ös pilótájának kiállása pedig lassúra sikerült.

Egy körrel később Martins, Crawford, Maloney és Bortoleto is kijött a bokszba, Crawford és Maloney pedig a kiengedés közben majdnem összeütközött. Hauger a 11. körben jött ki az élről, így Colapinto vette át a vezetést a kemény gumikon, mögötte Correa érkezett, a kiállást már teljesítők között pedig Martins és Hadjar csatázott a virtuális első helyért, a nagy harcban pedig Hadjar el is hagyta a pályát, és arra panaszkodott, hogy honfitársa kiszorította a pályáról.

Hadjar hosszú körökön keresztül üldözte Martins-t, többször majdnem összeértek, végül Martins lefutott a pályáról, a csatázást pedig kihasználta Crawford, aki megelőzte a Red Bull-juniort, viszont veszélyes kiengedés miatt 5 másodperces büntetést kapott az amerikai.

Így 10 körrel a leintés előtt a még kiállás nélkül álló Colapinto, Correa, Marti hármas vezetett, a kiállásukat már teljesítők között pedig Crawford, Hadjar, Maloney, Martins, Bearman, Bortoleto volt a sorrend.

Aron több szép előzést is bemutatott, viszont a büntetése és a korábbi, tervezetlen kiállása miatt így is nagyon nehéz helyzetben volt, miközben elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, amikor már a kemény gumikon rajtolók is elkezdtek kijönni a bokszba.

7 körrel a leintés előtt jött ki Colapinto, Correa, Marti és O’Sullivan is, Colapinto pedig az 5. helyre, Martins és Bearman közé jött vissza, Correa pedig defektet kapott, ezért be kellett jönnie ismét a bokszba.

5 körrel a leintés előtt Bortoleto előzte meg Bearmant, Colapinto pedig a lágy gumikon ment el Martins mellett, így az állás ekkor Crawford, Hadjar, Maloney, Colapinto, Martins, Bortoleto volt – bár Aron állt az első helyen, de neki még ki kellett állnia a bokszba.

Marti nagy harcban előzte meg Haugert, Colapinto pedig a lágy abroncsok ellenére nem tudott tovább zárkózni, így az utolsó 3 körben már nem történt változás, azt leszámítva, hogy Aron bent járt a bokszban, és csak a 14. helyre jött vissza a büntetése letöltése után.

Így Crawford ért célba az első helyen, de az 5 másodperces büntetése miatt Hadjar győzött Maloney előtt, Crawford a harmadik lett, majd Colapinto, Martins, Bortoleto, Bearman, Fittipaldi, Hauger és Marti következett, Aron pedig a 12. helyen futott be.

Az F2-es szezon két hét múlva Magyarországon folytatódik, a pontversenyt most már Hadjar vezeti 16 pontos előnnyel Aron előtt, Maloney a harmadik, Bortoleto pedig a negyedik, Colapinto maradt az ötödik helyen.