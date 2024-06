Forma-2: Bortoleto-győzelem a Red Bull-belharccal tarkított osztrák főfutamon, Bearman dobogós helyről esett ki

Miután a sprintfutamot Bearman nyerte szombat délután, vasárnap délelőtt következett a főfutam, amelyet Hauger kezdhetett volna meg az élről, azonban a norvég pilóta a rajtrácson ragadt Crawfordhoz és Mainihoz hasonlóan, így mindhárman csak a bokszból indulhattak.

Így Dürksen indult az élről, majd Bortoleto, Colapinto, Aron, Barnard és Hadjar következett, Marti a hetedik, Bearman a nyolcadik, Cordeel pedig a kilencedik helyről indult. Antonelli így a 13. helyről indulhatott, Maloney pedig a 17.-ről.

Dürksen és Bortoleto maradt az élen a rajtnál, Colapinto és Aron a harmadik és a negyedik helyen állt, Hadjar az ötödik, Bearman a hetedik helyre jött fel, Maloney pedig a rajtrácson maradt, és csak körhátránnyal tudta folytatni a versenyt.

Miután keményen támadta Bortoleto Dürksent, meg is tudta előzni a paraguayit a brazil versenyző a 4. körben, Hadjar pedig Aront támadta a negyedik helyért, és a Red Bull juniorja elégedetlen volt Aron védekezésével.

Dürksent Colapinto is megelőzte, Bearman pedig Marti mellett ment el és jött fel a hatodik helyre, így az állás ekkor Bortoleto, Dürksen, Colapinto, Aron, Hadjar, Bearman volt, Maloney lelassulása miatt aztán jött a VSC-s fázis, ez alatt pedig Marti kijött friss gumikért.

A 8. körben Dürksen is kijött a bokszba, egy körrel később pedig Bortoleto, Hadjar, Barnard és Antonelli is jött. Antonelli a gumicsere után fulladt le, ezzel pedig rengeteg időt vesztett, és elvesztette a reális esélyét a pontszerzésre.

A 10. körben Aron is jött, az élen az állás ekkor Colapinto, Bearman, O’Sullivan volt, a kiállást már teljesítettek között pedig Marti, Bortoleto, Hadjar, Dürksen, Aron volt a sorrend – a spanyol pilóta a VSC-nek köszönhette az előnyét.

A futam feléhez közeledve Aron kapott 5 másodperces büntetést többszörös irányváltoztatás miatt, miközben Colapinto, Bearman és O’Sullivan továbbra is az élen állt az erősen használt abroncsaikkal.

A 20. körben Bearman a második helyről adta fel a versenyt, miután meghibásodott a motorja, így ekkor már Colapinto, Cordeel, O’Sullivan volt a top 3 sorrendje, a kiállást már teljesítők között pedig Bortoleto vette át a vezetést Martitól, mögöttük pedig Maini és Hadjar következett.

Hadjar is megérkezett Marti mögé, és amiatt neheztelt a Red Bull-junior társára, hogy Bortoleto ellen nem védekezett, ellene viszont igen. A francia így is meg tudta előzni Martit, de ehhez az is kellett, hogy közös csapatok, a Campos rászóljon a spanyol fülére.

Az utolsó 10 körbe érve Bortoleto került forgalomba, így Hadjar 2 másodpercen belülre került a brazilhoz képest, Colapinto pedig még mindig kint volt a pályán, és 23 másodperc volt az előnye Bortoleto előtt.

Colapintót végül a 33. körben hívták ki a bokszba, és Fittipaldi mögé, a nyolcadik helyre jött vissza, Hadjarra pedig Marti zárkózott fel keményen – a spanyol pozíciócserét akart, a francia 2-3 kört kért 7 körrel a leintés előtt.

Colapinto egy egyenes alatt 2 helyet javított, és az 5. helyre jött fel 5 körrel a leintés előtt – ekkor Bortoleto, Hadjar, Marti, Aron, Colapinto, Fittipaldi, Dürksen, Barnard, Cordeel, Correa volt az állás.

Hadjar csak távolabb került Bortoletótól ezekben a körökben, miközben Colapinto gumielőnnyel, elképesztő tempóval érkezett. Hadjar feltartotta Martit, így Aron és Colapinto is megérkezett mögéjük – az argentin Aron megelőzésével 3 körrel a vége előtt jött fel a negyedik helyre.

Az utolsó előtti körben Colapinto Martit és az utolsóban Hadjart is levadászta, így Bortoleto nyerte meg a versenyt a leggyorsabb kört megfutó Colapinto előtt. Hadjar a harmadik, Marti a negyedik, Aron az ötödik helyen ért be.

Rajtuk kívül még Fittipaldi, Dürksen, Cordeel, Barnard és O’Sullivan szerzett pontot, Martit pedig még vizsgálni fogják, hogy már megvolt-e a VSC-s jelzés, amikor Marti bejött a bokszba – ha csak utána érkezett a jelzés, akkor szabályosan járt el, ha még a bokszbejárat előtt jött az üzenet, akkor büntetés várhat a Red Bull-juniorra.

A pontversenyben így továbbra is Aron vezet, 11 pontos előnnyel Hadjar előtt, Bortoleto a harmadik, Colapinto pedig a negyedik helyre jött fel. Az F2-es szezon jövő hétvégén folytatódik Silverstone-ban.

Update: Marti egy 10 másodperces stop/go büntetést kapott utólag, amit 30 másodperces büntetéssé konvertáltak, mivel a VSC-jelzés még azt megelőzően érkezett, hogy elérte volna az első safety caros vonalat.