Forma-2: Hiába dominált a Red Bull-junior, bukta a győzelmet, Antonelli a dobogóért csatázva esett ki

A Forma-2 sprintfutamán a múlt hétvégén az F1-ben beugró Bearman csak a 16. helyről várhatta a lámpák kialvását, a mezőny elején pedig Stanek, Bortoleto, Hadjar, Marti, Aron és Maloney állt, míg a Mercedes nagy tehetsége, Antonelli a kilencedik pozícióból indult.

Bortoleto és Marti számára csak néhány méterig tartott a verseny, miután a jól rajtoló Martit Hadjar nekilökte Bortoletónak, így a spanyol és a brazil pilóta kiesett, a safety car pedig bejött a pályára.

A biztonsági autó mögött Hadjar, Stanek, Aron, Maloney, Maini, Antonelli, Verschoor, O’Sullivan, Hauger, Colapinto volt a sorrend, Martins a 13., Bearman a 14. helyig jött fel egy kör alatt.

A 7. körben jött az újraindítás, Martins pedig rögtön újabb pozíciót nyert, Maloney pedig a keresztülment a kavicságyon, így a tizedik helyig esett vissza – a sprinten pedig csak az első 8 helyezett szerez pontot.

Miközben a dobogó legalsó fokáért folyt a harc, Antonelli vesztette el az irányítást az autója felett, aminek következtében az olasz pilóta és Verschoor is kiesett, így ismét bejött a safety car.

Ekkor már Hadjar, Stanek, Maini, Hauger, Colapinto, O’Sullivan, Mijata, Martins volt a pontszerzők sorrendje, Bearman pedig a kilencedik helyen állt, miután nem sokkal a biztonsági autó bejövetele előtt kemény manőverrel megelőzte Dürksent.

Az újraindításnál ezúttal Aron nem tudta bevenni az 1-es kanyart, aki így a mezőny végére csúszott vissza, majd első szárnyat is kellett cserélni az észt pilóta autóján, így minden reményét elvesztette a pontszerzésre.

Hadjar el tudott lógni az élen, Stanek pedig Maini ellen védekezett a második hely megszerzéséért. 4 körrel a leintés előtt Martins O’Sullivan megelőzésével feljött a hetedik helyre, az utolsó pontszerző helyért pedig O’Sullivan, Bearman és Maloney csatázott.

Kicsit előrébb is folyt a harc, Mainit Hauger támadta keményen, és a norvég pilóta manővere az utolsó előtti körben sikerült is, sőt kis híján még Staneket is elkapta, de a harmadik hellyel kellett beérnie.

A futamot tehát Hadjar nyerte Stanek, Hauger és Maini előtt, majd Colapinto, Mijata és Martins következett, az utolsó pontot pedig Bearman szerezte meg, hiszen sikerült megelőznie O’Sullivant.

A pontversenyben így Maloney 8 ponttal vezet Hauger és 15 ponttal Fittipaldi előtt, Martins és Bearman pedig most szerzett először pontot a 2024-es szezonban. A főfutamot vasárnap 1:35-től rendezik, és élőben közvetíti az M4 Sport.

Frissítés: a verseny után Hadjar 10 másodperces büntetést kapott, amiért Hadjar Bortoletónak lökte a rajtnál Martit, így az 1. helyet Stanek örökölte meg, majd Hauger, Maini, Colapinto és Mijata jött, Hadjar pedig a hatodik helyig csúszott vissza.

