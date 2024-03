Forma-2: A 8. helyről nyert a Red Bull-junior, Martins 12 pozíciót javított

A Forma-1-es futam előtt rendezték a Forma-2-es főfutamot, amelyet Hauger kezdhetett meg az első helyről, a Mercedes nagy tehetsége, Antonelli pedig a második helyről várta a lámpák kialvását.

A második sorból Verschoor és Maini, a harmadikból Maloney és Aron indult, míg a negyedik sort két Red Bull-junior, Marti és Hadjar foglalta el. Bearman a 16., Martins a 21. volt a rajtrácson.

Az 1. kör végén Antonelli egy kemény és szép manőverrel átvette a vezetést, Bearman és Martins pedig nagyon erősen kezdte a futamot: a brit 7 pozíciót javítva a 9., Martins 9 pozíciót javítva a 12. helyen állt. A tegnapi győztes Stanek megpördült és a mezőny végére esett vissza.

A 2. körben Hauger visszavette a vezetést Antonellitől, az 5. körben pedig Marti hibázott és az 5.-ről a 7. helyre esett vissza, Maini pedig megelőzte Verschoort és a negyedik helyre jött fel.

A 6. körben Hauger és Antonelli is jelentette, hogy kezdenek elfogyni a gumik, ezt alátámasztva Maloney hibázott, így Maini újabb pozíciót nyert, majd Antonellit is megelőzte, ezzel feljött a második helyre az indiai.

A 7. körben virtuális biztonsági autós fázis jött, mivel O’Sullivan és Dürksen ütközése után utóbbi autója a füvön ragadt, ekkor Hauger, Maini, Antonelli, Maloney, Aron, Verschoor, Marti, Hadjar, Bearman, Martins volt a pontszerzők sorrendje.

A 9. körben az újraindításnál Maini Haugert is megelőzte, a szuperlágy gumikon futó pilóták közül pedig Hauger, Antonelli, Aron, Maloney, Verschoor, Martins, Marti, Bearman és Colapinto is kijött a bokszba.

Egy körrel később Hauger bal első kereke blokkolt, majd ment komoly erővel a falnak, ami miatt bejött a safety car. Hadjar tökéletes időpontban, közvetlenül a baleset előtt jött be a bokszba, így a már kiállást teljesítők között az első helyen állt a biztonsági autó mögött.

A pályán a kiállás nélkül álló Maini vezetett Correa, Fittipaldi, Crawford, Stanek és Barnard előtt, míg a kiállást már teljesítők között Hadjar, Antonelli, Aron, Mijata, Villagomez, Maloney volt a sorrend.

Az újraindításnál Hadjar a friss gumikon rögtön elkezdte szedni áldozatait, a mezőny végén pedig Marti találta el Bearmant, így a brit visszaesett az utolsó helyre, Marti pedig 10 másodperces büntetést kapott. Maloney is előzött kettőt, Antonelli viszont körökön keresztül Barnard mögött ragadt.

A 20. körben végül sikerült megelőznie Antonellinek Barnardot, közben viszont Aron is elment az olasz mellett. Az Aron-Antonelli páros tudott még néhányat előzni, aztán Maloney is így tett, sőt a barbadosi Antonellit is megelőzte.

8 körrel a futam vége előtt továbbra is a Maini, Correa, Crawford trió volt az élen, akik ekkor még nem teljesítették a kötelező kiállásukat, majd Hadjar, Aron, Maloney, Antonelli, Mijata és Verschoor következett.

A versenyt virtuálisan vezető Hadjar előnye Aron előtt közel 5 másodperc volt, a peches futamot teljesítő Bearman pedig 5 körrel a leintés előtt megpördült, de folytatta a versenyt.

A kiállás nélkül álló hármasból Correa állt ki először, 3 körrel a futam vége előtt, majd 1 körrel később Maini és Crawford is bejött, így az új állás Hadjar, Aron, Maloney, Antonelli, Mijata, Verschoor volt az első 5 helyen.

Az utolsó körökben az első 7 pozícióért már nem folyt komoly csata, így Hadjar győzött, Aron pedig a második lett és övé lett a leggyorsabb körért járó extra pont is. A dobogó legalsó helyét Maloney foglalhatta el, a további sorrend: Antonelli, Mijata, Verschoor, Colapinto, Villagomez, Martins, Bearman.

A pontversenyt így 3 forduló után Maloney vezeti 14 ponttal megelőzve Aront, Hauger előtt pedig 21 pont az előnye. A mostani győztes Hadjar ezzel a negyedik helyre jött fel. A Forma-2 szezonja május közepén Imolában folytatódik.

Frissítés: a 7. helyen befutó Colapintót utólag kizárták, mivel nem vett részt a kötelező rajtprocedúrában, ezzel pedig megsértette a technikai szabályokat. Ez azt jelenti, hogy Villagomez a hetedik, Martins a nyolcadik, Bearman a kilencedik, Crawford a tizedik helyre jön előre.

Nézd meg: Videón az első körök a 2024-es Aston Martinnal