Forma-2: A 8. helyről nyert a barbadosi pilóta, folytatódik Antonelliék szenvedése

Az F1-es harmadik szabadedzés és időmérő edzés között rendezték a Forma-2-es sprintfutamot. Bár a tegnapi időmérőn Kush Maini volt a leggyorsabb, viszont mivel az indiai pilóta autója szabálytalan volt, így diszkvalifikálták, és csak az utolsó helyről indulhatott.

Így a főfutamon Bortoleto rajtolhat majd az első helyről, a sprinten pedig Crawford foglalhatta el az első rajtkockát, majd Barnard, Martins, Fittipaldi és O’Sullivan következett. A tavalyi F3-as bajnok Bortoleto a tizedik, az óriási tehetség Antonelli pedig a 17. rajtkockát foglalta el.

Crawford meg tudta tartani a vezetést, mögé Martins és O’Sullivan jött fel, mögöttük Fittipaldi, Maloney, Hadjar, Aron, Marti, Bortoleto és Barnard következett. Cordeel kocsija vélhetően megbízhatósági probléma miatt megállt, így a 2. körben VSC-s fázis lépett érvénybe.

Az újraindításnál Crawford visszaverte Martins támadását, Maloney pedig előbb Fittipaldit, majd O’Sullivant is megelőzte, így feljött a harmadik helyre. O’Sullivan mellett Fittipaldi is el tudott menni, így az 5 körben Crawford, Martins, Maloney, Fittipaldi, O’Sullivan volt a top 5 állása.

A Sauber-junior Maloney remek formában folytatta, Martins-t is megelőzte, így már a második helyen állt, O’Sullivan pedig újabb pozíciókat bukott – sok előzést és akciót hozott a futam első harmada.

Maloney ellen Crawfordnak sem volt ellenszere, így a 8. körben a 8. helyről rajtoló barbadosi átvette a vezetést, míg O’Sullivan arra panaszkodott, hogy Marti leszorította a pályáról – O’Sullivan ekkor már csak a 8. helyen állt.

Fittipaldi nem tudott megragadni a top 5-ben, Hadjar, Aron és Marti is megelőzte őt, így az állás a verseny felénél Maloney, Crawford, Martins, Hadjar, Aron, Hauger, Fittipaldi, O’Sullivan, Bortoleto volt.

8 körrel a leintés előtt a 9. helyről induló Hadjar előzte meg Martins-t a harmadik helyért, miközben Maloney előnye Crawford előtt 3, Hadjar előtt 6,5 másodperc volt. A visszajátszásból kiderült, hogy Martins hibázott és lefutott a pályáról, így tudta megtámadni őt Hadjar. Marti Aront előzte meg az 1-es kanyarnál az ötödik pozícióért.

Barnard 5 körrel a vége előtt feladta a versenyt, Marti pedig Martins megelőzésével jött fel a 4. helyre, és az első gumikkal szenvedő Hadjart támadta a 3. helyért – a 20. körben sikerült is győztesen kikerülnie a spanyolnak a Red Bull-juniorok küzdelméből.

Martins-t Aron is megelőzte, így a hatodik helyre esett vissza a francia versenyző, ráadásul ezt követően is támadták a lágy gumikon közlekedő Alpine-juniort. Végül Hauger, Bortoleto és O’Sullivan is megelőzte Martins-t, aki pont nélkül maradt a szezonnyitón, annyira elfogytak a lágy abroncsok.

A futamot tehát Maloney 5 másodperc feletti előnnyel nyerte, majd Crawford, Marti, Hadjar, Aron, Bortoleto, O’Sullivan és Hauger következett. Az F2-es főfutamot szombaton 11:30-tól rendezik, az M4 Sport sajnos nem közvetíti élőben a versenyt.

Eközben a harmadik szabadedzés összefoglalójáért kattints ide, míg a Horner-ügy miatt ülhet össze az F1-es és az FIA.

