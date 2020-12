Cunoda nyerte az őrült F2-es Szahír Nagydíjat, Schumacher óriási felzárkózást mutatott be!

Mick Schumacher óriási feladat előtt állt a 18. helyről rajtolva, míg Callum Ilottnak nem volt veszíteni valója a 9. helyről, nem úgy, mint Juki Cunodának, aki a Forma-1-es szuperlicenszéért versenyzett.

Cunoda remekül is kapta el a rajtot, de Mazepin kiterelte a japánt a pályáról, és átvette a vezetést, Cunodát pedig Robert Svarcman is megelőzte. Schumacher csak 2 helyet javított a rajtnál, így nagyon messze volt még a pontszerzéstől, a visszajátszásból pedig az is kiderült, hogy valaki meg is lökte az első kanyarban.

Ilottnak sem sikerült jól a rajtja, csak egy helyet javított. Artem Markelov a 4. helyre jött fel, Svarcman azonban lassan elkezdte feltartani a mezőnyt, így Markelov már Cunodát támadhatta.

Schumacher a közepes rajtját követően nagyon kemény versenyzéssel már a 13. helyre jött fel. Az őrült első 4 kört követően kicsit megszilárdultak a különbségek, Schumacher azonban még egy helyet szerzett, miután megelőzte Theo Pourchairet.

A 12. körre a top 3 leszakította a mezőnyt magáról, Cunoda pedig keményen támadta Svarcmant, majd egy körrel később meg is előzte az oroszt, míg Ilottnak meggyűlt a baja a forgalommal, és Dan Ticktum meg is előzte, így a pontverseny 2. helyezettje visszacsúszott a darálóba.

Csou Kuan-jü (Guanyu Zhou) közben nagy menetelésbe kezdett a kemény gumikkal, és már a 4. helyen autózott, miután a kerékcseréket megkezdte a 15. körben Robert Svarcman. Ilott tempója közben folyamatosan romlott, hamarosan már Armstrong és Schumacher támadta, Schumacher pedig megelőzte az új-zálandit, Ilottot pedig kihozták kereket cserélni.

A top3 kiállása után Cunoda vette át a vezetést, azonban a már bemelegedett gumikkal érkező Mazepin és Svarcman is elment mellette. Ilott és Daruvala ismét megtalálták egymást a pályán, Ilott pedig sokat veszített az indiai pilóta mögött, hiába voltak frissebbek a gumijai.

A 28. körben az alternatív stratégián lévő Csou és Armstrong is kijött a boxba, így a vezetést Schumacher örökölte meg, akinek még mindig ki kellett jönnie kereket cserélni. Csou pont Ilott mögé jött vissza, aki továbbra sem tudott elmenni Daruvala mellett, ez pedig jó képet adott arról, hova érkezhet vissza Schumacher is.

A 29. körben Ilott végre elment Daruvala mellett, a 30. körben pedig jött kereket cserélni Schumacher is, és a 11. helyre jött vissza, Piquet és Deletraz mögé, majd Ticktum is elment mellette, így 18 köre maradt arra, hogy a lágy gumikon pontszerző helyre érjen be. Csou a remek első etapját azonban egy hibával eldobta, miután gyorshajtott a bokszutcában, amiért egy 5 másodperces büntetést kapott.

Schumacher a 32. körben megelőzte Deletrazt, az élen az első háromra azonban felzárkózott Drugovich is. 3 körrel később megelőzte Artem Markelovot is Schumacher, így már pontszerző helyen volt a német.

A 36. körben Cunoda megelőzte Svarcmant a második helyért az első kanyarban, miután Lundgaard nagyon szerencsétlen időpontban jött ki a bokszutcából, Schumacher pedig gyönyörűen körbeautózta Ticktumot a 6-os kanyarban a 9. helyért.

Ilott esélyeit tovább rontotta, hogy hiába volt 5 másodperces büntetése, Csou megelőzte az 5. helyért, ezzel pedig ismét megkapta a nyakába Daruvalát, míg Drugovich már a dobogós helyezésért támadta Svarcmant.

A 39. körben Schumacher Piquet-t is megelőzte, így már a 8. volt, 5 másodperccel a Csou, Ilott, Daruvala vonat mögött, míg az élen a frissen lekörözött, de a pályán az egyik leggyorsabb Christian Lundgaard elkezdte visszavenni a körét.

Svarcman tempója még jobban visszaesett, ahogyan koptak a kemény keverékei, és már Csou is megelőzte. Lundgaard magánakciója azt is jelentette, hogy Cunoda ismét fel tudott zárkózni Mazepinre.

A 43. körben Mazepin kétszer is nagyon hibázott, így Drugovich is már Cunoda nyakán volt. A 44. körben Cunoda óriási bevetődéssel megelőzte Mazepint, akinek teljesen elfogytak a gumijai, így Drugovich, és Csou is megelőzte.

Mazepin azonban a nagy védekezés közepette kiforgatta a második helyről Drugovichot, így Csou már a 2. volt A brazil egy körrel később azonban vissza is előzte az oroszt. Csounak 3 köre volt, hogy a lágy gumikkal megelőzze Cunodát, és kiautózzon 5 másodperc előnyt, ami kellett neki a győzelemhez. Eközben Ilott tempója továbbra is gyenge volt, Csou már hozzá képest ki is autózta az 5 másodpercet, Schumacher pedig felért Daruvalára.

Mazepin a 47. körben ismét visszaelőzte Drugovichot, majd majdnem a falba rakta kétszer is a brazilt, eközben Schumacher megelőzte Daruvalát.

A versenyt végül Tsunoda nyerte Csou előtt, Mazpein megkérdőjelezhető módon megtartotta a 3. helyet Drugovich-csal szemben, Ilott pedig csak a 6. lett, pont Mick Schumacher előtt.

Holnap a sprintversenyen Callum Ilottnak óriási bravúrt kell majd bemutatnia, ha meg akarja szerezni az F2 bajnoki címét, ugyanis 14 pont a hátránya Schumacherhez képest, aki megkapta a leggyorsabb körért járó 2 extra pontot is, így ugyanúgy 8 pontot szerzett, mint Ilott.

Frissítés: Mazepin kitereléseit vizsgálják, ahogyan Cunodát is, valószínűsíthetően az első kanyaros előzéséért.

Ajánlott videó: