F2: Már a verseny kezdete előtt ketten kiestek, Hauger győzött az ausztrál sprinten!

Mivel a Forma-2-es sprintfutam előtt esett az eső, nedves pályán kezdődött a verseny, ahol már a rajt előtt jött a dráma: Boschung és Fittipaldi is a 8-as kanyarnál pördült meg, így egyikőjük sem tudott részt venni a versenyen.

A futamot pár perc csúszás után Hauger kezdhette meg az élről, mellőle Crawford rajtolhatott, míg Maini a harmadik, Arthur Leclerc a negyedik rajtkockát foglalta el, majd Bearman, Maloney, Martins és Pourchaire következett.

Hauger meg tudta tartani a vezetést Crawford előtt, hiába támadta őt keményen az amerikai. Maini a 3. helyen maradt, Leclerc pedig a negyediken, majd Martins, Bearman, Maloney, Hadjar, Vesti és Daruvala jött, Ivaszának pedig egy defekt miatt kellett bejönnie a bokszba.

Maloney megelőzte Bearmant és feljött a 6. helyre, Leclerc pedig Mainit előzte meg, de az indiai egy agresszív manőverrel vissza tudta venni a dobogós helyet a 7. körben.

A futam második felében elkezdett szemerkélni az eső, Maloney megelőzte Martins-t, Hadjar és Vesti pedig Bearmant, míg Doohan lefulladt, miután Correa kipörgette, és bejött a biztonsági autó.

Mivel ekkor már rendesen esett az eső, Pourchaire vezetésével többen is bejöttek az esőgumikért, Correa a safety car alatt forgott meg, majd pár kör elteltével a top 10-ből Martins és Daruvala is úgy döntött, mégis kiáll az esőgumikért, a top 11 viszont továbbra is slickeken volt.

A biztonsági autó mögött Benavides is kicsúszott, így csak 2 kör maradt a sprintből, miközben Hauger, Crawford, Maini, Leclerc, Maloney, Hadjar, Vesti, Bearman volt a sorrend.

Az újraindításnál Pourchaire kicsúszott, más jelentős változás nem történt, így Hauger győzött Crawford és Maini előtt, pontot szerzett még Leclerc, Maloney, Hadjar, Bearman és Vesti.

A hétvége programja 7 órakor folytatódik a Forma-1-es időmérővel, a vasárnapi program éjjel 1:05-kor kezdődik az F3-as főfutammal, 3:35-től az F2-es főfutam jön, az Ausztrál Nagydíj pedig 7 órakor veszi kezdetét.