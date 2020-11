Drugovich nyert, Schumacher a 4., óriásit mentett Cunoda

Óriási feladat előtt állt a bajnoki éllovas Mick Schumacher, aki csak a 10. helyről rajtolhatott, és hogy esélyeit javítsa, egy alternatív stratégiát választottak, és a kemény gumikon rajtolt, ahogyan az utolsó helyről rajtoló Juki Cunoda is.

A rajtnál a 3. helyről induló Dan Ticktum nagyon beragadt, Mick Schumacher pedig ismét elképesztően rajtolt, már az első kanyarban az 5. volt, majd a 4-es kanyarban megelőzte Zhout is, akinek megsérült a szárnya, Schumacher szerencsés volt, hogy nem kapott defektet.

Ilott elvesztette a vezetést, miután Drugovich lerajtolta, Schumacher a 2. körben pedig már Armstrongot támadta a 3. helyért, aki fantasztikusan védekezett a német Premás ellen.

Svarcman maradt a középmezőnyben, ahogyan Mazepin is, aki csak a 9. helyen autózott a 3. körben, Cunoda pedig a 17, volt, 5 helyet javított a rajthelyéhez képest.

Drugovich versenytempója nem volt a legerősebb, így kissé feltorlasztotta a mezőnyt maga mögött, ami egy remek Ticktum Daruvala csatát hozott, majd az indiai pilótát gyors egymásután megelőzte Nissany, Mazepin, és Lundgaard is. Az orosz pilóta azonban ismét nem hagyott elég helyet a csata közben, ahogy nem hagyott Cunodának sem Spában, így megint vizsgálat alá került.

Az élen Ilott közepesei a 8. körben elkezdtek elfogyni, és a keményeken Armstrong megelőzte, majd az addig spórolásra játszó Schumacher is elment a legnagyobb bajnoki riválisa mellett 1 körrel később.

A 9. körben Armstrong háromszor is durván elfékezte a gumijait, így Schumacher már a 2. helyre jött fel, de Ilott pont nem tudta kihasználni az új-zélandi hibáit, és beragadt mögé, így Schumacher meg tudott lépni, és üldözőbe vehette Drugovichot.

Ilott a 13, körben állt ki a keményekért, azonban nem volt tökéletes a kerékcseréje, pár másodpercet bukott a boxban, míg Felipe Drugovich a 16. körben jött ki, szintén keményekért, azonban a hideg gumikat egyből elfékezte, és Ilott meg is előzte.

A 15. körtől egy óriási vonat torlódott fel Lundgaard mögött, aki Armostronghoz hasonlóan szenvedett a gumikkal, és egy remek Piquet Aitken Cunoda Deletraz csata alakult ki mögötte, aminek az lett a vége, hogy Piquet és Cunoda átgázolt a többieken.

A 18. körben úgy tűnt, remekül bevált Robert Svarcman taktikája, aki elsőként állt ki, és a kerékcsere előtti csatákat megúszva a 6. helyre tudott javítani, megelőzve Armstrongot is.

Schumacher a 20. körben állt ki, a Prema pedig nem hibázott, azonban csak a 6. helyre jött vissza, miután az utolsó körei már nagyon lassúak voltak, míg ugyanekkor Drugovich visszaelőzte Ilottot az élen.

Schumachernek így is vissza kellett még előznie Armstrongot és Daruvalát, mielőtt elkezdhetett gondolkozni azon, hogyan támadja Ilottot és Drugovichot.

A középmezőnyben Cunoda a közepeseken is talán a leggyorsabb pilóta volt a mezőnyben, és a 26. körben már a 10. volt, miután megelőzte Sean Gelaelt. A célja egyértelmű volt, megszerezni a 8. helyet a fordított rajtrácsos pole-pozíciót, ehhez először Luca Ghiottót, majd Dan Ticktumot is megelőzte, így 14 helyet javított, amivel életben tartotta a szuperlicenszét. A hamar kiálló Svarcman tempója visszaesett, ahogyan Marcus Armstrongé is, így Cunoda a 6.! lett a 22. heylről rajtolva.

Schumacher utolérte a kemény gumikkal szenvedő Daruvalát, azonban az indiai pilóta körökön át remekül védekezett, és egyszerűen elkoptatta a német közepeseit, aki a nyilvánvaló tempókülönbség ellenére sem tudta megelőzni, így végül a 4. lett a 10. helyről rajtolva, míg Daruvala idén először állhatott a dobogóra.

