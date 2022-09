Doohan volt a leggyorsabb, drámai balesettel ért véget az F2-esek monzai kvalifikációja

Megrendezték az F2-esek kvalifikációját is Monzában, a pénteki nap utolsó programjaként. A harminc perces időmérő elég akciódúsan indult, folyamatosan jöttek a jobbnál jobb körök, a bajnoki éllovas Drugovich nagy körön volt, de Lawson nála is gyorsabb volt.

Az első kardváltás végén Jack Doohan került a mezőny végére, őt Vips, Sargeant, Drugovich és Pourchaire követte. Monzában elkezdett lemenni a nap, a pilóták pedig kijöttek a bokszba friss szett gumikért, majd felsorakoztak a garázsok elé, hogy kivárják a megfelelő pillanatot.

A pilóták kilenc perccel a leintés előtt kezdtek el visszaszivárogni a pályára, természetesen nem ment simán, majdnem összeakadtak páran, de a végén mindenki biztonságban kikerült az aszfaltcsíkra. A lemenő nap azonban eléggé megzavarta a pilótákat, ugyanis a pálya egyes pontjain eléggé vakító volt.

Pourchaire az ötödik helyről kezdte meg az utolsó hajrát, míg az MP Motorsport pilótái kéz a kézben kezdték meg a gyorskörüket, Drugovich vezetésével. Ivasza egy óriási kört rakott össze és az élre ugrott, Drugovich azonban hamar válaszolni tudott.

Érkezett azonban Armstrong és az élre állt egy pillanatra, mert utána jött Lawson és Doohan is, utóbbi egy lila harmadik szektorral ugrott az élre. Dennis Hauger is jó körön volt, de elhagyta a pályát, mely lassította is, illetve a körét is elvették.

Ivasza azonban nem adta fel és egy lila első szektorral nyitott, majd a második szektor már nem sikerült olyan jól, de így is javításra állt. Az utolsó szektorban a japán hibázott és a falba csapódott, miközben autója egy pillanatra berobbant.

Kísértetiesen hasonlított hibája az F3-as Isack Hadjar becsapódására, de ez sokkal nagyobb erejű volt. Természetesen a kvalifikáció ezzel véget is ért, Doohan elsőségével, míg Ivasza saját erőből szállt ki az autóból, de bizonyára sajnálja, hogy nem sikerült befejeznie a körét.

