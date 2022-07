Doohan a rossz rajt ellenére is győzni tudott a Hungaroringen, Drugovich tovább növelte az előnyét! Megrendezték az F2-esek első futamát is a Hungaroringen, ahol Jack Doohan egy rossz rajt után is tudott győzni. Drugovich a fordított rajtrács ellenére is a negyedik helyen végzett.

Szerző: Kanócz Róbert , Szerkesztő A felhők teljesen elvonultak a pálya felől az F2-esek rajtjára, ugyanakkor az szél orkán szintűre duzzadt, ami eléggé zavaró tényező volt. A bajnokságot vezető Drugovich a nyolcadik helyről, mellőle a hetedikről Purchaire indulhatott. Az élen Fittipaldi a rajtnál elkapta Doohant, míg Sargeanték összeértek. Fittipaldi elfékezte a második kanyart, így Doohan visszavette a vezetést, sőt Vips is feljött a második helyre. Sargeant egyébként Drugovich autójával ért össze, majd Haugert is meglökte és érkezett a biztonsági autó. A szünet alatt Ivasza járta meg a bokszot, majd az újraindításnál Doohan szépen ellépet Vipséktől. Drugovich ekkor már a negyedik helyen állt, így a bajnoki éllovas négy pozíciót is javított az első körökben és a káosz közben. Még több F1 hír: Hamilton: ha nem romlik el a DRS-em, Mercedes 1-2 lett volna Fittipaldi elkezdte kergetni Vips autóját, hogy megszerezze a második helyet, miközben Doohan szépen növelte az előnyét. A hatodik kör után elkezdődött a vonatozás, míg Nissany és Novalak a bokszba hajtott. Természetesen mindkét kerékcserét elrontották, ahogyan azt már megszokhattuk az F2-ben. Fittipaldi a hetedik körben rákapcsolt és egy leggyorsabb körrel figyelmeztette Vipset, hogy érkezik. Pourchaire rengeteg pozíciót vesztett a rajt óta, hiszen a hetedik helyről indulva a tizenötödikre esett vissza, feltételezhetően technikai probléma miatt. A tizenegyedik körben Fittipaldi felért Vips nyakára és elkezdett nézelődni, de konkrét támadást nem tudott indítani, míg a hatodik helyen tanyázó Daruvala arra panaszkodott, hogy az első gumik teljesen elszálltak. Pourchaire aztán a tizenharmadik körben összekapta magát és Satót legalább megelőzte, míg Drugovich egy kicsit leszakadt az első hármasról. Az első nyolcasból Daruvala abroncsai fogytak el elsőnek, ahogyan azt korábban jelentette is, így pedig komoly bajba került az indiai. Armstrong és Daruvala nagyot csatázott a tizenkilencedik körben és össze is értek, előbbi járt rosszabbul, hiszen Lawson és Ivasza is majdnem megelőzte őt. Daruvala később az incidens miatt tíz másodperces büntetést kapott. Porchaire aztán egy óriási üldözés után elment Williams mellett, míg Fittipaldi elkezdett leszakadni Vipsről és Doohanről. Daruvala három körrel a vége előtt megjárta a bokszutcát, mivel vélhetően sérült az autója, így egyúttal letöltötte a büntetését is. Vips a végére teljesen leszakadt Doohanről, így az ausztrál magabiztosan nyerte a futamot az élről rajtolva, míg Fittipaldi ugyan szenvedett a harmadik helyen, de meg tudta tartani előnyét Drugovich előtt.