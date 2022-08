David Schumacher: Az F2 és az F3 nagyon rossz munkát végez!

Doohan a rossz rajt ellenére is győzni tudott a Hungaroringen, Drugovich tovább növelte az előnyét!

Megrendezték az F2-esek első futamát is a Hungaroringen, ahol Jack Doohan egy rossz rajt után is tudott győzni. Drugovich a fordított rajtrács ellenére is a negyedik helyen végzett.