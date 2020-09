BRÉKING: Dan Ticktumot kizárták az F2 sprintfutamáról, Ilott a győzelmet, Schumacher a dobogót örökölte!

Dan Ticktum kényelmes győzelmet szerzett az F2 ma délelőtti sprintfutamán, miután a rajtöt követően megelőzte Louis Deletrazt, azonban a brit pilóta elbukta a győzelmét a technikai szabályzat megsértése miatt.

Ticktum már a futam utáni interjú során is bizonytalan volt, és valószínűleg már ott tudta, hogy mi vár rá, amikor azt mondta, hogy "egy győzelem után is izgulnom kell. A pályán én lettem az elsőt, és csak ez számít."

A futamgyőztes brit Dan Ticktumot kizárták az F2-es monzai sprintversenyről, miután nem autójában a verseny után nem volt meg a mintaadáshoz szükséges 0.08 kg üzelmanyag. A versenybírók beszámolója szerint az autóban található minta 0,05 kg volt, ami nem felel meg a szabályzatban megfogalmazott kritériumoknak.

Dan Ticktum, Dams and Louis Deletraz, Charouz Racing System at the start of the race

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images