A Williams és a Red Bull juniorpilótája is bemutatkozhat az F2-ben

Több, mint 2 hónapos szünetet követően az F1-es szezon utolsó két hétvégéjére visszatért az F2, a mezőny hátsó fele pedig ismét átalakul: Logan Sargeant és a gyorsasági motoros világbajnok Mick Doohan fia, Jack is bemutatkozik a sorozatban.

Sargeant 2020-ban mindössze 4 ponttal kapott ki az F3 bajnokától, Oscar Piastritól, azonban pénzügyi háttér nélkül már azt tervezte, hogy hazatér az IMSA-ba, amikor a Charouz dobott neki mentőövet még egy év F3-mal, ahol újra győztessé tette a cseh alakulatot.

Az idei F3-as eredményei (2020-ban a Premánál volt) a Williams figyelmét is felkeltették, akik a kirúgott Dan Ticktum helyére őt igazolták le a csapat juniorpilótájának. Sargeant a HWA-nál fog bemutatkozni, ahol minden bizonnyal Jake Hughest váltja majd.

Jack Doohan, Van Amersfoort Racing Fotó készítője: Formula Motorsport Ltd

Jack Doohan idén a második helyen végzett az F3-ban Dennis Hauger mögött, a Red Bull támogatásával pedig az MP Motorsportnál válthatja majd Richard Verschoort. A holland versenyző hiába nyert idén futamot is, a közösségi oldalain azt írta, hogy a „legnagyobb ellenfele” mindig is a pénzügyi támogatás hiánya volt, ami most győzedelmeskedni is tudott felette.

Sargeanttel és Doohannel együtt így már 4, az F3-ból ballagó pilóta lesz ott az F2 utolsó futamain: Clement Novalak szintén az MP-nél Lirim Zendelit váltja, akinek szintén elfogyott a pénze, a Camposnál pedig Olli Caldwell váltja a szintén német David Beckmannt, aki idén kétszer is a dobogóra állhatott.