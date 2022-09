Szmoljar a pole-ban, a bajnoki második szinte teljesen leírta az esélyeit az F3-asok kvalifikációján

A félórás kvalifikáció elején napsütéses időjárás várt a pilótákra, noha a reggel még esett Monzában, de a Forma-1 első szabadedzésén már nyoma sem volt a víznek a pályán, így megfelelő tapadási viszonyok álltak a rendelkezésre, hogy egy izgalmas kvalifikációt láthassunk.

Az első kört Martins el is rontotta, de Hadjar is csak a harmadik helyre futott be. Collet is lehajtott a pályáról, míg Leclerc óriásit mentett, majdnem eldobta a PREMA autóját. Az első körök tehát a tapogatózásról és a pályahatárok felméréséről szólt, ekkor Stanek állt az élre.

Martins a második próbálkozáson is problémája akadt, mert előznie kellett a gyorskörén, így csak a negyedik helyre ugrott fel. Stanek közben tovább tudott gyorsulni, Hadjar pedig az ötödik helyre lépett az átmeneti rajtsorrendben.

Hadjar 16 perccel a vége előtt eldobta az autóját és háttal csapódott a falba. Sok volt a bejárati tempó és lesodródott, majd a sóderágyban már tehetetlen volt. Érkezett hát a piros zászló, Hadjar pedig komoly bajba került a bajnoki cím tekintetében.

Természetesen érkezett a piros zászló, Hadjar pedig percekig a fejét fogva ült az autóban, nem akarta elhinni, hogy mi történik. A hosszas takarítás után újraindulhatott a kvalifikáció, de a pilóták kivártak azzal, hogy ismét a pályára hajtsanak.

Szmoljar az utolsó percekben futott egy körrekordot, majd Maloney, Stanek és Martins is csak mögé tudott beérni. Az első szektorban sárga zászlóztak Hunter Yeaney kicsúszása miatt, így további javításra már nem volt lehetőség.

