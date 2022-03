F3: Martins győzött, de Leclerc a nap hőse - Tóth a 24. helyen végzett

Az F3 szezonnyitójának főversenyét vasárnap délelőtt rendezték Bahreinben, ahol az újonc Franco Colapinto indulhatott az első helyről a Van Armesfoort Racing színeiben. Őt Roman Stanek és Martins követte, mivel a harmadik helyre kvalifikáló Kush Mainit megbüntették.

A rajtot magabiztosan kapta el Stanek, de Colapinto szemfülesebb volt, így ő fordult el elsőnek. Martins eljött a harmadik helyen, míg Pizzi és Maloney már az elején kiesett. Az MP Motorsportos Caio Collet is kénytelen volt a bokszba hajtani és feladni a futamot, mivel megsérült a felfüggesztése.

A brazil megpróbálta elkerülni a rajt után a balesetet, ezért levágta a pályát, de az egyik kerékvető annyira megdobta, hogy a földre éréskor eltört az egyik kereszttartó az autón. Az Alpine juniorja így kénytelen volt a pálya szélén végig nézni a futamot.

A harmincadik helyről rajtoló Tóth László az első körök után már a 22. helyen találta magát a safety car-os időszak alatt. A zöld zászló után a rajt után pozíciót vesztő Correa feljött az ötödik helyre, míg Martins megelőzte Staneket, aki pár kanyarral később ki is állt defekt miatt.

A malajziai Nazi Azman is megállt a pályán, így virtuális safety cart rendeltek el. Az ismételt rajt után a fiatalabb Leclerc feljött a hatodik helyre, miután gyönyörűen megelőzte Hadjart. A monacói nem állt le és tovább robogott előre és már Correa mögött találta magát.

Juan Manuel Correa a kilencedik körben elment Szmoljar mellett és már a harmadik helyre lépett fel, de Arthur Leclerc is próbálkozott követni őt és egy körrel később ő is, valamint Hadjar is elment Szmoljar mellett. Hadjar azonban beszólt a Hitech garázsába, hogy probléma van az autóval és ezért lassult le.

Leclerc elment Correa mellet is, ekkor már tíz helyet jött fel és zárkózott az élen álló kettőshöz. A két ART-os nagyot csatázott a negyedik helyért, míg csapattársuk, Victor Martins megelőzte Colapintot és az élre állt.

Arthur Leclerc aztán a tizenhatodik körben fel is ért Colapintóék nyakára. A PREMA versenyzője akcióba lendült és egy rövid fárasztás után jött is az első igazi támadás a célegyenes végén. Az argentin-olasz versenyző azonban lenyűgözően védekezett, azonban egy körrel később már megcsinálta a monacói az előzést.

A svájci Grégorie Saucy épp támadta Colapintot, amikor jött az üzenet, hogy öt másodperces büntetést kap az argentin-olasz. Leclerc próbálta megszerezni a győzelmet is, de a harmadik helyről rajtoló Victor Martins már elérhetetlennek tűnt a körök elfogyása miatt.