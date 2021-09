Hauger domináns teljesítménnyel nyerte az F3 főfutamát, dráma az utolsó előtti körben

Az élről induló Dennis Hauger nem kapta el valami jól a rajtot, de agresszív védekezéssel maga mögött tudta tartani David Schumachert és a tegnapi futamgyőztes Victor Martinst is, nem sikerült azonban jól Jack Dooohan rajtja: a 4. helyről visszaesett a 6-ra, miután Jak Crawford majdnem a falba rakta a 3. kanyarban.

Hauger pedig miután kivédekezte Schumacher támadását, nem is nézett maga mögé: a 3. kör végére már több, mint 1.2 másodperces előnyt autózott ki, amivel elszakította magát a Schumacher vezette DRS vonattól.

Schumacher tempója elég jó volt ahhoz, hogy az 5. helyen autózó Szmoljar már leszakadjon egy kicsit róluk, azonban Martins nagyon keményen támadta a 2. helyért.

A 12. körben az addig a 7. helyen autózó 16 éves Jak Crawford a rádión arra panaszkodott, hogy fizikailag szenved a hétvége 3. versenyén már, így nem is tudta tartani Caio Collet támadását, míg Schumacher továbbra is tartotta a 2. helyét, azonban már Szmoljar és Doohan is fel tudott zárkózni erre a bolyra.

A 18. körben Juan Manuel Correa a kissé naiv előzési kísérletével a kavicságyba szorította Matteo Nanninit, amiért kapott is egy 10 másodperces büntetést, az olasz versenyző azonban szerencsére nem ragadt ott, és egy rövid sárga zászlós fázist követően folytatódhatott a verseny.

A drámára pedig a 22. körig kellett várnunk: a Schumacher hátsó szárnyát az első kanyartól néző Martins elkeseredetten próbálta megelőzni a Trident versenyzőjét, azonban ennek az lett a vége, hogy falba rakta a német versenyzőt.

Martins még aránylag meg is úszta az esetet, miután csak a virtuális biztonsági autót küldték be, és „csak” egy 10 másodperces büntetést kapott, amivel még megcsípte az utolsó pontszerző helyet. A VSC az utolsó körben ért véget, ami éppen elég volt arra, hogy a reggel valószínűleg vért ivó Correa újabb áldozatot szedjen: a hazai pályán versenyző Tijmen van der Helmet rakta falba a 3-as kanyarban.

Haugert azonban ez sem tudta megzavarni, és nagy előnnyel húzta be a futamot Clément Novalak és Alekszandr Szmoljar előtt. Doohan végül a 4. lett, azonban a hátránya így is 43 pontosra nőtt Haugerrel szemben az utolsó, orosz forduló előtt.