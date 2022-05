F3: Victor Martins nyerte a biztonsági autóval tarkított főfutamot Barcelonában!

A barcelonai főfutamot Roman Stanek kezdte az élről, miután Imolában megnyerte a főfutamot. A cseh pilóta pályafutása során először szerezte meg a pole pozíciót Victor Martins előtt. Mögöttük Alexander Szmoljar állt fel a harmadik rajtkockába, őket Hadjar és Leclerc követte. Tóth László a 29. helyről várta a rajtot.

Martins a rajt után egy késői fékezéssel átvette a vezetést az első kanyarban, de Hadjar is megelőzte Szmoljart. A negyedik körben Villagomez állt a falba a harmadik szektorban, miközben Hadjar támadta Staneket, de érkezett a biztonsági autó a pályára.

A hetedik körben jött az újraindítás, Victor Martins pedig tökéletesen indította el a mezőnyt. Leclerc a kilencedik helyen vette üldözőbe az előtte haladó Fredericket. De ezen a pályán elég nehéz egy előzést véghez vinni. Hadjar és Stanek ismét egymásra talált a 11. körben, így elkezdődött a csata.

Szmoljar is megérkezett mögájük, miközben Benavides is a falba állt a második kanyarban, így ismét érkezett a biztonsági autó és elkezdődött a takarítás. Martins ezt az újraindítást is tanárian kezelte, míg Leclerc és Vidales összeértek és lecsúsztak a pályára. Ennek köszönhetően mindkét pilóta rengeteg pozíciót vesztett.

Vidales az ütközet után ki is állt, míg Leclerc tízen kívülre került. A monacó aztán erőszakosan támadt, Correát konkrétan a célegyenesben a füvön előzte meg, tudva, hogy már van egy 5 másodperces büntetése. Leclerc autója ezután elvesztette a tapadását, de óriásit harcolt Saucy ellen.

Martins megtartotta a vezetést Stanek előtt és Hadjar is bejött a harmadik helyre. Szmoljar a negyedik lett, Arthur Leclerc pedig hiába küzdött nagyot, csak tizenegyedikként szelte át a célvonalat, de a büntetésével együtt csak a tizennegyedik helyen rangsorolták. Tóth a 27. helyen végzett.