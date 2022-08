Maloney nyerte az F3-asok vasárnapi futamát, a bajnoki élmezőny ismét kudarcot vallott

Az F3-asok kaotikus kvalifikációjának következtében több élmenő is hátulról kezdhette a vasárnapi futamot, köztük Leclerc, Hadjar, Martins és Crawford is csak a mezőny második feléből indult. A pole-t meglepetésre Collett szerezte meg.

Collett a rajt után meg tudta tartani a vezetést, azonban nagy nyomás alá került, hiszen Maloney folyamatosan támadta, majd az első kör végén egy eléggé „érdekes” előzéssel Maloney megelőzte őt, míg a harmadik helyről induló Pizzi visszaesett, majd egy balesetbe is belekeveredett.

Maloney számára szóltak, hogy vissza kellene adnia a pozícióját, azonban a legrosszabbkor, hiszen Collett pont akkor csúszott vissza, így több pozíciót is vesztett a barbadosi. Pizzi balesete után egyébként először VSC-t, majd biztonsági autót rendeltek el, de eléggé későn reagáltak.

A biztonsági autó alatt Martins kiállt a bokszba, így minden esélye elszállt, míg Leclerc és Hadjar szépen kapaszkodott felfele, ekkor a 17-18. helyen álltak. Maloney és Collett kavarodását a 17 éves Oliver Goethe használta ki, aki ekkor már az élen állt a Camposszal.

Goethe az újraindítást tökéletesen menedzselte, mely a hatodik körben következett be, de Collet tapadt rá, míg Maloney és Stanek is érkezett. Collett a szélárnyékot kihasználva megelőzte Goethét, míg ezt kihasználva Maloney is elment az újonc mellett.

Collet ugyan az élre állt, de nem biztonságos visszatérés miatt időbüntetést kapott, míg Leclerc újabb két pozíciót javított a mezőny hátsó részében. A hetedik körben ismét érkezett a biztonsági autó, miután Saucy állt a falba egy csata következtében.

A második biztonsági autós szakaszra kialakult a Collet, Maloney, Stanek, Goethe sorrend az élen, míg Leclerc ekkor már a tizennegyedik helyen állt. A bajnoki éllovas Hadjar a huszadik helyen tanyázott, de komoly csatákat vívott úgy is, hogy az autóval problémája akadt.

Az újraindítás után Maloney állt az élre, egy magabiztos manőver után, majd egy szép előnyt is ki tudott autózni. Leclerc folyamatosan javított és a pontszerzést tűzte ki célul, a tizennegyedik körben a tizenkettedik helyen állt.

Vidales volt a futam egyik legnagyobb felzárkózója, aki tíz helyet javítva egészen a nyolcadik helyig jött fel, Bearman és Goethe az utolsó körökben még nagyot csatázott,melyből Bearman jött ki győztesen, míg Leclerc számára nem jött össze a pontszerzés. Tóth László a huszonötödik helyen végzett.

Zane Maloney a végén már megállíthatatlan volt, így a Forma 3 első barbadosi futamgyőzteseként állhatott a dobogó legfelső fokára.

