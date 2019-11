Vétójogot alkalmaztak az F1-es Miami Nagydíj érdekében

A Liberty Media nagyon régóta dolgozik azon, hogy a Forma-1-nek legyen még legalább egy futama Austin mellett. Sokáig New York is esélyes volt, még Bernie Ecclestone irányítása alatt, de nem jártak sikerrel. Most Miami van ehhez közel, főleg azok után, hogy a királykategória tulajdonosai megállapodást kötöttek a nagydíjnak otthont adó Hard Rock Stadionnal, ami körül lenne a futam.

Miamiban sokan ellenzik a nagydíj ötletét, mely közlekedési káoszt és tartós halláskárosodást okozhat, legalábbis a helyi elemzők szerint. A Miami-Dade megye polgármestere azonban lépett az ügy érdekében, és megvétóztatott egy olyan határozatot, ami megakadályozta volna a közutak használatát a rendezvényen, melyet 2021 májusára terveznek.

A pálya legnagyobb része a Hard Rock Stadion tulajdonához tartozna, de ez magában foglalja a 199. utca 0.5 mérföldes szakaszát is, ami problémát jelent. A közutak használatát megakadályozó határozatot még október 29-én fogadták el a megyei biztosi ülésen, amelynek során a helyi politikusok és a lakosok kifogásolták a verseny terveit, miközben az F1 kereskedelmi főnöke, Sean Bratches, és a legendás bajnok, Emerson Fittipaldi érvekkel próbált előállni.

Carlos A Gimenez polgármester támogatja a futam megrendezését, és ezen a héten volt is egy találkozója a lakosokkal, a stadion vezetőivel és az F1 képviselőivel. A határozat megvétózásával valójában csak időt nyert az érdekelt feleknek arra, hogy meggyőzzék a helyieket, akik akadályozzák a terveket.

A polgármester elmondta, még a hét elején találkozott a lakosokkal, akik a zaj- és légyszennyezettség miatt aggódnak, így ennek érdekében folytatják az egyeztetéseket egy lehetséges kompromisszum kialakítására, ami természetesen a megyének gazdasági szempontból is jövedelmező lenne. Továbbá az is kiderült, hogy a Hard Rock Stadion képviselői 2 héten belül válaszolnak az ülésen során felvetett aggodalmakra, és egy olyan határozatot dolgoznak ki, ami a közösség javát szolgálja, de egyúttal lehetővé is teszi az F1-es nagydíjat Miamiban.

Carlos A Gimenez hangsúlyozta, továbbra is elkötelezett azt illetően, hogy ezt a világszínvonalú eseményt megrendezzék, és szerinte túl korai félretenni ezeket a terveket, amik működőképesek lehetnek. Az egyik lehetséges opció, hogy a pálya vonalvezetését átalakítják, és kihagyják belőle a 199. utcát, így a nyomvonal teljes mértékben a Hard Rock Stadion területén belül lenne, ami magántulajdon.