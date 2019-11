Újabb nagy és neves szponzor Verstappen mögött: CarNext.com

Nemrég Max Verstappen menedzserével készített interjút a Motorsport.com, amiben többek között a szponzorokról is beszélt. A holland iránt nagy az érdeklődés, de a menedzseri csapat főként arra koncentrál, hogy minőségi partnereik legyenek, így nem a mennyiség határozza meg az irányt, és ez a folytatásban is így lehet.

A Red Bull versenyzője követlen a Brazil Nagydíj előtt jelentette be, hogy egy új személyes támogatót köszönthet az autóeladással foglalkozó CarNext.com személyében. Ez később közös televíziós reklámfilmeket és egyéb más megjelenési formákat fog jelenteni a felek között. A cég Magyarországon is elérhető, mely a bemutatkozójában többek között azt is megemlíti, hogy csak 5 évnél fiatalabb autókat kínálnak.

„Csak 5 évnél fiatalabb autókat kínálunk, amelyek alacsony kilométeróra-állással rendelkeznek. Minden autót számos ponton ellenőriztetünk független szolgáltató partnerünkkel. Miután kiválasztottunk egy autót, a lehető legtökéletesebbé tesszük. Eltávolítjuk az esetleges horpadásokat és tökéletlenségeket. Ha szükséges, alkatrészeket is cserélünk.”

A hivatalos tájékoztatás szerint az együttműködés 2020-tól indul. Verstappen elmondta, nagyon izgatott, hogy együtt dolgozhat a céggel, miközben valami mást, valami újat csinálhatnak közösen, segítvén az embereknek az autóvásárlásban. „A legtöbb dolgot manapság online vásároljuk meg, szóval miért is ne tehetnénk meg mindezt az autókkal is? Amiatt vannak itt, hogy nyerjenek, és nagyon várom, hogy mit építhetünk fel közösen.”

A több évre kötött partneri megállapodás ideje alatt a CarNext.com és Verstappen együtt fog működni a cég 23 európai piacán, beleértve az Egyesült Királyságot, Németországot, Olaszországot, Portugáliát, Spanyolországot, Hollandiát, Belgiumot, Franciaországot, Lengyelországot és Törökországot.