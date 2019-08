Új csapatokkal tárgyal az F1

A 2021-es szezontól 175 millió dolláros költségvetési sapka bevezetéséről döntöttek, nem beleértve olyan tételeket, mint a marketing költségek és a pilóták fizetése. Az összeg rögzített, és nem része a jövőbeni szabályokról folytatott tárgyalásokat. Carey szerint a potenciális új belépők világossá tették, hogy az F1-nek egészséges üzleti modellt kell kínálnia, ha a bővítésre gondol.

"Nyilvánvalóan az egyik cél a költségkorlát bevezetése szempontjából egy egészségesebb sportág létrehozása. Tárgyaltunk a versenyképességi célokról is, de éppen annyira fontos, hogy a költségvetési sapka egy olyan üzleti modellt hozna létre, amely egészséges, növekvő és pozitív a már meglévő csapatok és a potenciális érkezők számára is" - mondta Chase Carey.

"Az új csapatokkal való tárgyalásnak ez már része. Mindannyiuk számára fontos, hogy a költségellenőrzés és a kiegyensúlyozottabb bevételelosztás szempontjából tett lépéseket vizsgálták meg, amelyek számukra alapvető fontosságúak, hogy megteremthessék a izgalmas lehetőséget" - jelentette ki az F1 vezérigazgatója.

Carey pedig ragaszkodik is hozzá, hogy a kezdeti szkepticizmus ellenére a csapatok korlátozzák a kiadási összegeket.

"Ez az egyik igazi pozitívuma változás iránti hozzáállásnak. Nagyon elégedettek vagyunk a költségvetési sapkával, a csapatok sok szempontból egyre jobban támogatják, azok is, amelyeknek korábban aggályaik, problémáik voltak. A támogatás meglehetősen széles, mindenki úgy gondolja, hogy ez fontos része a jövőnek" - mondta az ügyvezető, aki szerint az FIA és az F1 együtt képes lehet ellenőrizni a csapatok költségeit. "Nem hajtanánk végre, ha nem hinnénk, hogy betartható."

Carey azt is bejelentette, hogy a költségvetési sapkát 2021-től vezetik be, de már hatással lesz a 2020-as évre is.

"Már 2020-ban esz egy bevezető szakasz. A szabály csak 2021-től lép életbe, ekkortól hajtják végre ténylegesen a korlátozást, de már 2020-ban át kell menniük a csapatoknak egy bizonyos költségelszámoláson" - mondta az ügyvezető, aki beszélt arról is, hogy ez mennyit ér a marketingösszegek ellenőrzése nélkül.

"Azt várjuk, hogy a pályán történő versenyzés arról szóljon, hogy milyen jól kötik el a pénzt, nem pedig arról, hogy mennyit költenek el. A marketingbevételek összességében szerintem nem befolyásolják a pályán zajló versenyt. A költségkorlátra való koncentrálásnak a célja, hogy a pályán kiszámíthatatlanabb drámai versenyek legyenek, és a verseny közben egészségesebb legyen a csapatok között" - mondta Carey.

