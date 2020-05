Továbbra sincs megállapodás az F1-es költségsapka kapcsán – a legfrissebb információk

Az FIA, az F1 és a Forma-1 csapatai továbbra sem tudtak megegyezésre jutni a költségvetési sapka kapcsán, miután két darab négyórás videókonferencia-maratonra is sor került. Egyedül az biztos, hogy a költségvetési sapka összege az eredetileg 175 millió dolláros összegnél is alacsonyabb lesz.

De hogy pontosan mekkora lesz ez az összeg, és hogy ugyanakkora lesz-e az összeg minden csapat számára, azt egyelőre nem lehet tudni. A csapatok pozíciói a kérdést illetően továbbra is eltérnek. A top-3 csapat nem akar 145 millió dollár alá menni, míg a többi csapat 100 millió dolláros sapkát akar.

A Ferrarival, a Mercedesszel és a Red Bullal történt tárgyalásokat követően továbbra is kérdéses, hogy egyformán lesznek-e kezelve azok a csapatok, akik motorgyártók és saját maguknak gyártják az alkatrészeiket, azokkal a csapatokkal összehasonlítva, akik vásárolják az alkatrészeket.

A három topcsapat látja el motorral és egyéb alkatrészekkel a Haast, az Alfa Romeót, a Racing Pointot és az AlphaTaurit. A fejlesztés külön pénzbe kerül, amelyre külön dolgozókat kell elkülöníteni, így számukra drágább a Forma-1. Az ügyfélcsapatok pedig a csomagtól függően fizetnek. Természetesen a listázott alkatrészek már bele vannak foglalva a sapka összegébe. A Forma-1-ben pedig senki nem akar semmit ingyen adni, még akkor sem, ha a nagyobb csapatok ennek a benyomását keltik.

Ezek az egyenlőtlen körülmények vezetnek ahhoz, hogy a gyártókat és az ügyfélcsapatokat külön kezeljék. A Ferrari és a Red Bull Racing pedig éppen ezt szeretné elérni. A két csapat szeretné, ha egy bizonyos pluszösszeggel gazdálkodhatnának az extra költségek miatt. Ez egy 40-50 millió dolláros különbséget jelentene. Viszont a kisebb csapatok ellenállnak:

„A nagyobb csapatok csak biztosítani akarják a versenyelőnyüket. Attól félnek, hogy megverjük minket, ha egyenlő „fegyverekkel” fogunk rendelkezni.” – mondta az AMuS-nak egy kisebb csapat képviselője.

Az FIA-nak pedig nem tetszik a fent említett modell. Így egy új ötlet került terítékre, amely meglehetősen komplikált. És mivel valószínűleg az egyszerű megoldás nem fog működni, így csak az összetettebb megoldások játszanak.

Alapvetően ugyanaz a költségvetési sapka vonatkozna mindenkire, viszont azok a csapatok, akik vásárolják az alkatrészeket, azoknál komponensenként egy bizonyos értéket vonnának le, így számukra alacsonyabb lenne a költségvetési sapka összege.

Ha a limit mindenki számára 145 millió dollár lenne, akkor például a Racing Pointnál még ebből az összegből levonnák a váltó, a hidraulika és a felfüggesztés fejlesztési költségeit. Ez az összeg pedig talán 25 millió dollár lenne, viszont nem 50 millió, amelyet a topcsapatok szeretnének elérni.

Az FIA pedig meghatározná, hogy mekkora lenne ennek a képzeletbeli hálónak a maximális értéke. Most a Ferrarinak, a Red Bullnak és a Mercedesnek meg kell neveznie, hogy melyik komponensnek mekkora a fejlesztési költsége. Természetesen ezeknél a komponenseknél sem csak a fejlesztési költségek az egyetlenek, ugyanis ezeket még le is kell gyártani. A fejlesztési költségek pedig akkor is extra költségek, ha a McLarenhez és a Renault-hoz hasonlóan nem rendelkeznek ügyfélcsapatokkal.

Tehát a kérdés most az, hogy mekkora költsége van a váltó, a hátsó felfüggesztés és a hidraulika fejlesztésének. Amikor pedig már rendelkezésre fognak állni a számok, akkor a szakértők egy megfelelő átlagos értéket fognak hozzárendelni ehhez, ez pedig beletelik egy kis időbe. Éppen ezért az érintettek április utolsó hetéig elhalasztották a további tárgyalásokat.

Mivel a kisebb csapatok nem mutatnak hajlandóságot arra, hogy elfogadják az indítványt ellenintézkedések nélkül, így jelenleg arról gondolkodnak a szereplők, hogy mit tehetnének még. Az alapvető cél, hogy a csapattulajdonosok elégedettek legyenek a történésekkel, és hogy egyenlőbbek legyenek a lehetőségek.

Úgynevezett csaliként szóba jöhet az is, hogy a világbajnoki pozíciónak megfelelően tölthetnének időt a csapatok a szélcsatornában – minél előrébb végez az adott csapat a pontversenyben, annál több időt tölthetnének a szélcsatornában, így elméletileg ez a felzárkózást segítené elő. Viszont itt is különbséget tehetnek a kisebb és a nagyobb csapatok között, így még összetettebbé válhat a szabályozás.

A költségvetési sapka tekintetében az FIA és az F1 menedzsmentje egy szintezett megoldásra hajlana. Azokat a csapatokat, akik saját maguknak gyártják az alkatrészeiket (Ferrari, McLaren, Mercedes, Red Bull, Renault, Williams), elkülönítenék a többi csapattól, és a fent említett csapatok költségvetési sapkáját 145 millió dollárban határoznák meg.

Az ügyfélcsapatok (Alfa Romeo, AlphaTauri, Haas, Racing Point) 120 millió dollárból gazdálkodhatnának, attól függően, hogy a „bevásárlólistájukon” hány komponens áll. 2022-ben pedig további csökkentések várhatók: a független csapatok 135 millió dollárból gazdálkodhatnának, a többiek pedig 110 millió dollárból.

Viszont ezzel kapcsolatban is vannak eltérő nézőpontok. A Ferrari figyelmeztet, hogy 2022-ben más lesz a helyzet, ugyanis ebben az évben kell megérteniük a csapatoknak az új szabályokat, az új autók fejlesztésekor pedig minden egyes dollárra szükség van.

Az új szabályok haszonélvezője pedig a McLaren, a Renault és a Williams lehet. Ők ugyanis ugyanakkora költségvetéssel rendelkezhetnének, mint a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull, viszont nem lenne mögöttük ügyfélcsapat.

Bár az FIA elnöke, Jean Todt kiemelte, hogy a számos kivétel miatt a nagyobb csapatok így is kétszer annyi pénzt költenének, mint a kisebb csapatok, az egyetlen teljesen releváns különbség mégis csak a versenyzők fizetése lenne. A toppilótákért továbbra is többet fizethetnek a nagyobb csapatok, így vélhetően a toppilóták továbbra is a Mercedes, Ferrari, Red Bull hármasának irányába fognak húzni.

