Szaúd-Arábia lehet a következő nagy belépője a Forma-1-nek

A Forma-1-ben továbbra sem véglegesítették a 2020-as versenynaptárat, ami jelen állás szerint akár 22 futamból is állhat. A Magyar Nagydíj ideje alatt ez volt az egyik legfontosabb téma, mivel jelenleg is 21 versenyt tartalmaz a naptár, ami igen komoly terhelést jelent a kategóriában dolgozóknak, így nem mindenki örül a helyzetnek.

Ha Spanyolország hosszabbíthat, akkor Hollandia és Vietnam érkezésével 22 futamból állna a naptár, amire még soha ezelőtt nem volt példa. Ennek érdekében a téli tesztek is rövidebbek lehetnek, de erről sem született megállapodás, csak az tűnik biztosnak, hogy a helyszín Barcelona marad. Még mindig sok a kérdőjel, miközben egyre több a potenciális nagydíjrendező.

A The Times közben arról ír, hogy a Liberty Media már megkezdte az első megbeszéléseket az arab kormánnyal, hogy Szaúd-Arábia is ott lehessen a naptárban, tovább bővítve ezzel a sport jelenletét a Közel-Keleten, mely rendkívül termékeny piacot jelent Bahreinnel és Abu Dhabival. Szaúd-Arábia a Formula E-ben már rendezhetett futamot, de most úgy tűnik, az F1-ben i meg akarják ezt tenni.

