Schumacher hatalmas pénzt fizetett a testvére F1-es szerződésének felbontásáért

Ralf Schumacher már 44 esztendős, és nem aktív. Főként a fia, David Schumacher pályafutására koncentrál, de legutóbb úgy nyilatkozott, egyelőre messze vannak attól, hogy a Forma-1-ben versenyezzenek.

Még több F1 hír: Kartonpapírból készült közönség a Forma-1-ben a zárt kapus futam miatt?

Később azonban ez is megvalósulhat, és nem kizárt, hogy eljön az az idő, amikor újra két Schumacher vesz részt az F1 küzdelmeiben. A másik oldalon Michael Schumacher fia, Mick már a második F2-es szezonjára készül, és nem kizárt, hogy 2021-ben ülést kap a legnagyobb kategóriában, ahol az édesapja 7 világbajnoki címet szerzett és legendává vált.

Ralf Schumacher is hosszú időn át volt tagja a mezőnynek, de a karrierje meg sem közelítette a bátyja eredményeit. 180 nagydíjon állt rajthoz, melyekből 6-ot nyert meg. Emellett 27 dobogós helyezést és 6 pole-t gyűjtött.

R. Schumacher a legjobb idényében 4. volt, kétszer egymás után a Williamsszel 2001-ben és 2002-ben. A csapathoz 1998-ben írt alá, bár nem szokványos körülmények között, mivel aktív kontraktusa volt a Jordan istállóval.

Ralf Schumacher, Jordan 198 Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

Eddie Jordan istállója azon kevés középcsapatok közé tartozott, akik képesek voltak harcba szállni a McLarennel és a Ferrarival. Ez az ülés azonban nem mindenki számára volt népszerű. R. Schumacher 1998-as kellemetlensége is egy példa erre.

A német másfél szezon után elégedetlenné vált a csapatnál, amivel 1997-ben bemutatkozhatott az F1-ben, és már a harmadik versenyén dobogós lett. Ekkor határozta el, hogy a Williamshez akar menni. Végül Heinz-Hareld Frentzennel cseréltek helyet, aki egy nehéz időszakon ment keresztül a britekkel, bár 1997-ben második lett.

Jordan sok esztendővel később Peter Windsor-nak mesélt erről részletesebben a YouTube-on keresztül. Az egykori csapatfőnök elárulta, hogy a történet végül mindkét fél számára pozitívan ért véget, mert Michael Schumacher 2 millió fontot fizetett neki azért, hogy felbontsa Ralf szerződését. Akkor ez óriási pénz volt. „Természetesen örültem ennek.” - idézte a GPBlog Jordant, aki 1991 és 2005 között volt csapata az F1-ben.

„Természetesen mindez igaz. Senki sem sétál ki a Jordan ajtaján anélkül, hogy ne fizetne érte. Ebben az esetben Michael Schumacher volt az, aki fizetett.” - mondta Jordan, hozzátéve, hogy ez egyfajta elégtétel is volt számára, utalva az 1991-es idényre, amikor Schumacher velük mutatkozott be a Forma-1-ben, majd egy nagydíj után már a Benettonnál volt. Bernie Ecclestone is részt vett ebben a furcsa üzletben, mert szerette volna, ha a német rögtön egy versenyképesebb autóban ül.

Ajánlott videó: