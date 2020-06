Sajtó: Leclerc fizetése csökken a Ferrarinál, Vettel adományoz

A Forma-1-et sem kerülhette az a gazdasági vihart, amit a koronavírus generált. Ez a vihar még mindig nem ért véget, és annak a következő évekre is komoly hatásai lehetnek. Emiatt a motorsportban is számos költségcsökkentő intézkedést vezettek be.

Egyelőre mind a 10 csapat a rajtrácson marad a Forma-1-ben, de a Williams már befektetőket keres, és lehetnek még meglepetések. A Liberty Media és az FIA minden erejével azon van, hogy egy istálló és gyártó se távozzon.

Az F1-ben folyamatosak a költségcsökkentést érintő döntések, és természetesen ez a csapatokon belüli fizetéscsökkentésekre is igaz. Korábban már hallhattuk, hogy egyes pilóták önként fogadták el a keresetük csökkentését, hogy ezzel is segítsék a munkaadójukat.

A Ferrarinál Charles Leclerc csatlakozott a top-pilóták fizetésének csökkentésével, míg a hírek szerint Sebastian Vettel más utat választott, és jótékonykodni fog. A Forbes listája szerint Vettel éves szinten 40 millió dollárt keres Maranellóban, addig Leclerc ennek a töredékét kapja.

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke köszönetet is mondott Leclerc-nek, hogy önként belement a fizetése csökkentésébe, mint tették azt páran a társai közül. Számolt be a hírról a SoyMotor az olasz Il Giornale-ra hivatkozva.

Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Franco Nugnes

Az olasz lap úgy tudja, hogy Charles Leclerc fizetése szintén 25%-kal csökkent, így a körülbelüli 10 millió eurós összegből lejön 2-2.5 millió. A fiatal versenyző hosszú távú szerződéssel rendelkezik Maranellóban, így ez inkább egy kedves gesztus tőle.

Sebastian Vettel más módon állt be a sorba, hasonlóan a Real Madrid német játékosához, Toni Krooshoz, és a fizetése egy részét jótékonysági célokra kívánja fordítani. Ez pedig egy újabb nemes gesztus tőle.

Kroos korábban azt mondta, szerinte más embereknek nagyobb szükségük van ezekre a pénzekre, mint a kluboknak, így az a legjobb döntés, ha megkapják a teljes összeget, amiről a saját belátásuk szerint döntenek, többek között arról is, hogy kiknek adományoznak.