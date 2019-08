Rosberg képei, amiről sok F1-es rajongó csak álmodozhat

A Mercedes 2016-os világbajnoka jelenleg gyakorlatilag minden erejét arra koncentrálja, hogy a YouTube-on az egyik legnagyobb és leghíresebb vlogger legyen, hiszen ez a jövő, vagy talán már a jelen. Nyilvánvalóan Nico Rosbergnek már nem lesznek anyagi gondjai, hiszen az elmúlt években igencsak szép pénzeket kapott a Mercedestől, de önmagában a YouTube is jól fizethet, különösen, ha valaki mögött vannak szponzorok.

Rosberg szerencsésnek mondhatja magát, mert olyan világmárkákat képviselhet, mint a Heineken, vagy a Rolex, a világ talán leghíresebb luxus-óragyártója, mely a Forma-1-ben is kiemelt szerepet játszik a szponzorok között. Nico építkezése tehát nagyon tudatos, és egyre jobb az új szerepében, kiegészülve az egyszemélyes technikai stábjával, akit csak „Hollywoodnak” hív a remek felvételei és vágásai, valamint képei miatt.

Nos, Nico a Magyar Nagydíjon is ott volt, és korábban már beszámolhattunk a legújabb vlogjáról, amikor még Max Verstappen rajongói között is elvegyült. Rosberg imádja az olyan képeket, amikor épp az aktuális főszereplő halad el mögötte, miközben ő a lehető legközelebb van a pályához, amit csak nagyon kevesen tehetnek meg. A Hungaroringen két ilyen látványos felvétel is készült, mindkettő középpontjában a Red Bull volt.