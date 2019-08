Rekord nézőszám jöhet az Amerikai Nagydíjon a Netflix sorozata miatt

Tavaly összesen 263160 ember látogatott el az Amerikai Nagydíjra, amelyből a verseny napján összesen 111580-an mentek ki a versenyre, ezzel pedig a szezon negyedik leglátogatottabb nagydíja volt. A várakozások szerint pedig ez a szám idén még nagyobb lehet.

Ebben szerepet játszhatott a Netflix sorozata, a márciusban megjelent Drive to Survive, amely egy 10 részes sorozat volt, és a 2018-as szezont dolgozta fel – bár a Mercedesnél és a Ferrarinál akkor még nem forgathattak, idén azonban ez már máshogy lesz.

„A legjobban haladunk afelé, hogy az idei legyen minden idők leglátogatottabb austini nagydíja, hiszen már júliusban eladtuk az összes fenntartott ülést. Már azon gondolkozunk, hogy hol tudnánk még lelátókat építeni, hogy még több szurkoló jöhessen ki.” – nyilatkozta a COTA elnöke, Bobby Epstein az ESPN-nek.

„Ennek több oka is van, például a zenei elem (Pink és az Imagine Dragons is koncertet fog adni a helyszínen). Masszív bázist építettünk, tradícióvá vált, hogy kijöjjenek az emberek és nézzék a versenyt.”

„Ezenkívül a Netflix sorozata is nagy lökés volt az amerikai szurkolók számára, ezért is fogyott ennyi jegy. Minden új vásárlókkal kapcsolatos kutatás arra utalt, hogy nagyon sokat profitált a Forma-1 a sorozatból. Többek között ezért szélesítettük ki, hogy mit kínálunk a hétvégén, hogy különböző embereket vonzzuk be az eseményre, de a Netflix sorozata képes volt arra, hogy olyan embereket érjen el, akiket korábban nem.” – magyarázta Epstein.

Idén november 1. és 3. között rendezik az Amerikai Nagydíjat, a COTA szerződése pedig 2021-ig érvényes az F1-el, de folynak tárgyalások a hosszabbítást illetően. Epstein azonban hangsúlyozta, nem hosszú távú szerzést akarnak aláírni.

„Szerintem a rövidebb szerződés mindkét fél számára jobb, hiszen nem akarsz olyan dologban maradni, amit nem szeretsz. És sosem lehet tudni, hogy az esemény vagy a sport milyen irányba fog fejlődni a következő években. Viszont szerintem addig lesz F1-es verseny a COTA-n, amíg a pálya itt lesz, hiszen ezzel jár jól a pálya.”

Epstein a miami verseny esetleges csatlakozásától kicsit tart, hiszen arra utalt, a két észak-amerikai futam „felfalhatja” egymást.

„Figyelembe kell vennünk, hogy milyen hatással lehet egy másik verseny a kontinensen a mi versenyünkre.” – mondta Epstein.

