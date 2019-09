Räikkonen rövidfilmet szponzorált

Kimi Raikkonen lett az „Alina” című finn rövidfilm főszponzora, amely egy fiatal lány történetét meséli el, aki visszatért szülővárosába, ahol furcsa események késztetik, hogy újból áttekintse a múltját. A főszerepeket Sofia Voltti, Janina Taurinen és Juha Uutela játssza.

A filmet augusztusban Helsinkiben és Loviisában forgatták, és az alkotók szeptemberben már megköszönték a szponzoroknak a segítséget a Facebookon, különösen Kimi Räikkönennek és édesanyjának, Paulinak. A film rendezője, Emeli Kelokorpi szerint Kimi anyukája volt az első, aki érdeklődött a projekt iránt.

"Az operatőr és Pauli Pietilä producer rokonai a Räikkönen-családnak, Ő és az édesanyja meglátogatott, és mesélhettünk a film készítéséről. A nap végén pedig Paula mindenképpen szeretett volna támogatni minket, így összegyűjtöttük a minimális összeget" - mondta a film rendezője, Emeli Kelokorpi.

"Aztán a forgatás harmadik napján Kimi is felhívott, hogy ő is szponzor szeretne lenni. Az összegyűjtött teljes összeget a film elkészítésére fordítottuk, a szponzoráció nélkül nem is jöhetett volna össze. Nagyon hálásak vagyunk. A filmet az év végén mutatják be Helsinkiben, de még nem találtunk erre megfelelő helyet" - tette hozzá a rendező.

Íme a film bemutatója:

Fernando Alonso nagy erőkkel készül az első Dakar ralijára a Toyota segítségével. A spanyol F1-es világbajnok egyre több terepralis eseményen vesz részt.