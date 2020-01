PKN Orlen: Kubica is jóváhagyta az Alfa Romeo ajánlatát

Az új év első napján bejelentették, hogy szerződést kötött az Alfa Romeo és a lengyel olaj- és gázvállalat, a PKN Orlen, amely a csapat névadó szponzorává is vált. Ráadásul a megállapodás szerint Robert Kubica lett a csapat tartalékversenyzője.

Még több F1 hír: Újabb csavar: Verstappen évi több mint 40 millió eurót kap?

A PKN Orlen elnöke, Daniel Obajtek elmondása szerint a szerződés aláírására azok után került sor, hogy azt a versenyző is jóváhagyta. „Korábban nem mi voltunk a névadó szponzor, most már viszont igen” – nyilatkozta Obajtek a TVP Sport nevű lengyel tévécsatornának.

„Az autó festése piros és fehér, ami miatt az Orlen márka jobban felismerhető lesz majd, ez pedig jó Lengyelország számára.” Kubica is részt vett a tárgyalásokban, és a megállapodást az ő jóváhagyása után írtuk alá. Ő is beleegyezett ebbe, de vannak még egyéb ötleteink is, amelyeket meg akarunk valósítani 2020-ban. Ezen szerződés aláírása nem az utolsó bejelentésünk volt.”

„A forma-1-es csapatokkal történő tárgyalások megmutatták, hogy fontos cég vagyunk. Nagy volt az érdeklődés irántunk, de az Alfa Romeo ajánlata volt a legjobb. Ez egy kereskedelmi partnerség, de a részletekről nem beszélhetek.

„Csak annyit mondhatok, hogy ennek a megállapodásnak köszönhetően lehetőségünk lesz, hogy lengyel pilótákkal foglalkozzunk az Alfa Romeo versenyzőakadémiáján, és megtaláljuk Robert után a következő lengyel reménységeket.”

A kérdésre válaszolva, hogy esetleg lehet-e egy saját csapata a Forma–1-ben, a PKN Orlen elnöke a következőket mondta: „Sok mindenről álmodunk. Minden a gazdasági sikereken fog múlni, de lehet, hogy eljön majd az ideje annak, hogy belevágjunk ebbe a projektbe.”

Carlos Sainz Jr., a McLaren versenyzője megirigyelte csapattársa ultramodern szimulátoros berendezését, így most ő is vásárolt egyet magának, amivel még gyorsabbá válhat.