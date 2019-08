Túl sok lesz a 22 verseny a Forma-1-ben? A 25 pláne az lehet

Habár a Forma-1 pénzügyi felépítése 2021-től változni fog, a közös kasszából kivehető összegek elosztása továbbra is a mostaniak szerint, a reklámbevételekből adódóan fog meghatározásra kerülni. Ezzel szemben azonban, ahogy azt a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl is elmondta, a több verseny miatt a kiadások is növekedni fognak:

„Hogyha a mi szempontunkból közelítjük meg a dolgot, fontos, hogy ennél több verseny ne nagyon legyen egy évben. Persze, megértjük a marketingvonzatait is a döntésnek, de egyfajta exkluzivitást is meg kell hagyni, ami nem feltétlenül fog megtörténni, hogyha egyre több és több helyre visszük el a Forma-1-et.”

A jelentések szerint például a Vietnami és a Holland Nagydíj is olcsóbban kapta meg a rendezés jogát, mint amit az F1 korábbi tulajdonosai kértek volna tőlük, míg a Brit Nagydíj is egy hasonló, olcsóbb szerződésnek köszönhetően maradhatott a sorozatban.

Ez azt jelentheti, hogy a bevételek nem feltétlenül fognak együtt emelkedni a versenyek számával, és emiatt egyes csapatok kiadásai is egyenetlenül fognak nőni az általuk a közösből kivehető összeggel szemben. A Williams megbízott csapatvezetője, Claire Williams szerint azonban ez a versenyek számának rövid távon 22-re való emelésével elkerülhető:

„Ezzel kapcsolatban még rengeteg megbeszélnivalónk lesz, főleg azzal kapcsolatban, hogy pontosan lássuk, miből kinek mennyi jut. Pénzügyi szempontból fontos, hogy biztosak legyünk abban, hogy mindenkinek minden költségét fedezik a bevételek. A jelenlegi állás szerint úgy néz ki, hogy ez megvalósulhat.”

A Forma-1-ben azonban sorban állnak a helyszínek, és már nem egy olyan pletykát hallhattunk, ami 25 versenyről szólt, vagy legalább 23-ról.

