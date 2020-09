Ők váltják a Williamseket a csapat igazgatóságában

Miután múlt hónapban a Dorilton Capital megvette a Williams csapatát, most csütörtökön az vált hivatalossá, hogy a Williams család – beleértve az alapítót, Sir Frank Williamset, valamint lányát és a helyettes csapatfőnököt, Claire Williamset –, elhagyja a céget a most hétvégi Olasz Nagydíjat követően.

A csapat egy további bejelentést is tett, mely megerősítette, hogy kik alkotják az új, három tagú igazgatótanácsot. Közülük két személy a Dorilton Capitalnál is magas pozíciót tölt be. Egyikük Matthew Savage, a Dorilton Capital elnöke, másikuk pedig Darren Fultz, aki a befektetési alap ügyvezető igazgatója.

Korábban mindketten a Rothschildnél dolgoztak, és szerepet játszottak a Dorilton 2009-es megalapításában is. A pároshoz harmadik igazgatósági tagként csatlakozik James Matthews, aki az Eden Rock Group ügyvezető igazgatója.

Matthews korábban maga is autóversenyző volt, és megnyerte a brit Formula Renault-t és a Formula Renault Európakupát is 1994-ben, mielőtt pénzügyi kereskedőnek állt volna. Matthews felesége Pippa Middleton, aki Katalin hercegné testvére, aki pedig Vilmos cambridge-i herceg felesége.

„Az új igazgatóság felismeri és értékeli annak fontosságát, hogy megmaradjon a Williams öröksége és kultúrája, és a továbbiakban is együtt dolgozik majd a felső vezetéssel, hogy kihasználván a lehetőségeket, a csapat ismét versenyképesebb lehessen” – állt a Williams közleményében.

Nicholas Latifi, Williams FW43 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A Dorilton Capital már az átvételkor megerősítette, hogy megtartja a Williams nevet, és nem áll szándékában áthelyezni a csapat székhelyét az oxfordshire-i Grove-ból. Az új tulajdonosok még nem tettek bejelentést annak kapcsán, hogy ki fogja átvenni az alakulat napi szintű irányítását Claire Williams távozását követően.

A csapat azonban elmondta, hogy tisztázni fogják ezt a Mugellóban rendezett Toszkán Nagydíjig. Claire Williams is tagja volt a csapat igazgatótanácsának, a csoport ügyvezető igazgatója, Mike O’Driscoll, a jogtanácsos, Mark Biddle, a pénzügyi igazgató, Doug Lafferty, valamint a nem ügyvezető igazgatói posztot betöltő Nick Rose és Brad Hollinger mellett.

