Nullszaldós a Ferrari, durván megérezhetik a költségsapkát

A Ferrari egyedi módon készíti F1-es autóit, a kutatást-fejlesztést és a gyártási berendezéseket pedig együtt használja a közúti részlegével. Emiatt az üzleti modell miatt külön az F1-es részlegre fókuszálva nem érhető el pénzügyi adat. Ez a költségvetési sapka érkezésével még érdekesebb lehet, ugyanis 2021-től már csak 175 millió dollárt költhetnek a csapatok.

Összesen 1500 alkalmazott tartozik a Ferrari F1-es projektjéhez, illetve néhány alkalmazott a Ferrari ügyfélcsapatainál, az Alfa Romeónál és a Haasnál dolgozik. Utóbbi csapat a nem listázott alkatrészeket is a maranellóiaktól szerzi be. A Haas e szerződése a Ferrarival a hírek szerint 2020 végéig érvényes, azonban meghosszabbítható. A Haas emellett a Ferrari szélcsatornáját is használja.

Az F1-es csapatok közül a Ferrari kapja a legnagyobb szeletet az F1-es bevételekből, nekik körülbelül 20 százalékos „szelet” jut annak ellenére, hogy 2008 óta nem tudtak címet szerezni a száguldó cirkuszban.

A csapat főszponzora, a Phillip Morris 100 millió dollárral „száll be” a csapat költségvetésébe, míg a többi szponzor összesen 65 milliót tesz hozzá a projekthez: ide tartozik például a Shell és a UPS. A Phillip Morrisszal való jövő azonban kérdéses lehet, mivel sok futamon nem is kerülhetett fel a Mission Winnow-felirat, és az F1 sem támogatja a dohánycégek ittlétét.

A Ferrari pénzügyileg erős, ezt az is alátámasztja, hogy a részvényeik ára a januári 98 dollárról szeptemberre 170 dollárra kúsztak fel. A 2021-es szabályok kapcsán sok volt a kétely, és volt, aki attól tartott, hogy a költségvetési sapka bevezetésével a Ferrari távozhat az F1-ből, azonban az FIA Motorsport Világtanácson a Ferrari a 2021-es szabályok mellett szavazott.

Az új szabályok azonban valószínűleg csökkentik a Ferrari FOM-tól származó bevételét, ahogy a történelmi bónuszt is. És mivel a Ferrarié a legnagyobb infrastruktúra és a legnagyobb költségvetés az F1-ben, így ők érezhetik meg legjobban a pénzügyi korlátozásokat.

A RaceFans grafikonja szerint a Ferrari költségvetése 2018-ról 2019-re 410 millió dollárról 435 millióra nőtt, míg a bevételeik is körülbelül 435 milliót tettek ki. A bevételből 205 millió a FOM-tól jött, 40 millió a Ferraritól, 25 millió a technikai partnerektől, 165 millió pedig a szponzoroktól.

Az alkalmazottaik száma 950-ról 1000-re nőtt, azonban ebben a számban nincs benne a motorrészleg, amely körülbelül további 500 főt jelentene. Az olasz istálló 504 pontot szerzett 2019-ben, így 0,86 millió dollárba került egy pontjuk.

