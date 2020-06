Nem volt veszélyben a McLaren 2021-es indulása: Seidl gyorsan újraindítaná a szélcsatorna építését

Andreas Seidl, a McLaren főnöke azt akarja, hogy a csapat a lehető leghamarabb újraindítása az infrastrukturális projektet, ami az új szélcsatorna megépítésének befejezését is jelenti. Ez kiemelkedően fontos a jövőt illetően.

„A válság elején egyszerűen csak mindent parkolópályára kellett tennünk az infrastrukturális projektünk kapcsán, amin dolgozunk. Még most sem tudjuk pontosan, hogy hogyan fog kinézni a jövedelem ebben az évben. Még mindig óvatosak vagyunk, és egyszerűen csak várnunk kell, amíg újra megkapjuk a zöld jelzést.” - idézte Seidl-t a RaceFans.

Seidl azt mondta, erőteljes erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezeket a különböző intézkedéseket a lehető leggyorsabban visszaállítsa az eredeti pályájára, mivel alapvető fontosságúnak tartja azokat a McLaren jövőbeni céljainak elérésének szempontjából, vagyis újra a győzelemért és a bajnoki címért tudjanak versenyezni.

„Mindannyian tudjuk, hogy ez kulcsfontosságú a Forma-1 élmezőnyébe való visszatérés kapcsán, mert egyszerűen hátrányban vagyunk a top-csapatokhoz képest.” - mondta Seidl, aki hozzátette, meglehetősen optimista azok a beszélgetések után, amiket a McLaren első emberével, Zak Brownnal folytatott.

A McLaren közben 150 millió dolláros kölcsönt kapott a Bahreini Nemzeti Banktól, amit tegnap jelentettek be. A McLaren Csoport korábban egy 1200 embert érintő leépítésről is bejelentést is tett, köztük 70 olyan dolgozóval, akik a versenyosztályon vállaltak munkát.

A pénzügyi aggodalom ellenére Seidl hangsúlyozta, soha nem volt kérdés, hogy a rajtrácson maradhatnak-e. „Soha nem volt kétséges, hogy a McLaren a jövőre is a rajtrácson lesz, de a kölcsön további motivációt jelent a csapatnak a szezon késleltetett indulására a hétvégén.”

„Nyilvánvaló, hogy nagy kihívást jelentett ez az időszak, ami nehéz volt a csapat számára, pénzügyi szinten is. Ezen kívül tudhatják, hogy elég korán meg kellett hoznunk néhány intézkedést, hogy átvészeljük a válságot. Az emberek elküldése egy nehéz helyeztet teremtett, miközben csökkentettük a fizetéseket a csapat és a versenyzők részéről.”

„Ha most visszatekintek a korábbi időszakra, azt hiszem, mindent megtettünk a válság leküzdésére. Ami számomra nyilvánvalóan nem volt egy kedves dolog, mivel a csapat vezetője vagyok, de mégsem tudtam sok ilyen üzenetet személyesen lekommunikálni a kollégáinkkal.”

„E-mailen és videókon keresztül általában ez nem túl jó, de nem volt más lehetőség. Ugyanakkor a tegnapi pozitív hírek után a jelenleg működő finanszírozásról, újabb lendületet és motivációt kaptunk, azok, akik a csapatban vannak, hogy teljes mértékben arra koncentráljanak, amit a leginkább csinálni szeretnek, és amiben mi is a legjobbak vagyunk, középpontba helyezvén egy gyors autó fejlesztését, annak gyártását és versenyeztetését.”

„Állandó kapcsolatban vagyok Zakkel, és mindig is tudtam, hogy mi folyik a pénzügyi oldalon. Végül Paul Walsh, az elnökünk a részvényesekkel közösen egyszerűen csak a lehető legjobb lehetőséget kereste a finanszírozás szempontjából, vagy annak megtalálására, hogy ne csak átvezessen bennünket a válságon, hanem a lehető legjobb helyzetbe kerüljünk, és versenyképessé váljunk a jövőben.”

A Forma-1 is tett néhány fontos lépést annak érdekében, hogy a sport élhetőbbé váljon. A 170 millió dolláros költségvetési sapkát például 145 millióra csökkentették. Emellett számos más korlátozást is bevezettek.

„Összességében azt hiszem, azok a tevékenységekkel, amiket a Forma-1 és az FIA mellett a többi csapattal közösen megtettünk, és ezeket a változtatások végrehajtottuk pénzügyi szempontól, érintvén a technikai és sportszabályokat, egy nagyon pozitív képet kapunk.”

„Nemcsak nekünk, a McLarennek, hanem a sport egészének, és a szurkolóknak is, mivel teljes mértékben meg vagyunk győződve arról, hogy ez a jövőben sokkal egészségesebb lesz a pénzügyi részt tekintve. Egy olyan csapat számára, mint mi, mely független, lehetővé válik az, hogy versenyképes legyen. Ezt pénzügyi szempontból egyenlő feltételek mellett tudjuk megtenni. Szóval nagyon-nagyon elégedett vagyok ezzel.”

