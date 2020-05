Mégsem támogatná a Mercedes az alacsonyabb költségsapkát

A Forma-1-ben már egy ideje tárgyalnak arról, hogy mekkora legyen az eredetileg 175 millió dollárra tervezett költségvetési sapka összege. A Red Bull és a Ferrari nem akar 145 millió dollár alá menni, míg a kisebb csapatok a 100 millió dolláros sapkát támogatnák, és eleinte a Mercedes is azt mondta, hogy elfogadnák a 100 milliós összeget.

Viszont a Red Bull Racing tanácsadója, Helmut Marko most arról számolt be az F1-Insider.com-nak, hogy váratlanul megváltozott a Mercedes csapatfőnökének, Toto Wolffnak a véleménye ebben a kérdésben, ami meglepte Markót.

„Néhány héttel ezelőtt Wolff azt mondta, hogy a Mercedes még arra is fel van készülve, hogy elfogadja az évi 100 millió dolláros költségvetési sapkát. Most viszont írt egy levelet az FIA-nak, amelyben hirtelen már 145 millióról beszél.”

Szintén meglepő módon Wolff a versenyzők fizetését érintő költségsapka kapcsán is megváltoztatta a véleményét, erről is Marko számolt be:

„Először még amellett állt, hogy már 2021-től legyen egy felső határa a versenyzők fizetésének. Viszont most már csak 2025-től akarja meglépni ezt.”

Az F1-Insider felteszi a kérdést, hogy ez a viselkedés kapcsolatban lehet-e a Motorsport-Total.com azon értesüléseivel, hogy Wolffnak megromlott a kapcsolata a Daimler elnökségi tagjával, Ola Kalleniusszal, most pedig Wolff alternatívákat kereshet.

Az egyik alternatíva pedig a kanadai milliárdossal, az Aston Martin főnökével, Lawrence Strollal való üzleti kapcsolat lehet. Wolff pedig már be is fektetett az Aston Martinba: a Daily Mail szerint Wolff 42 millió euróért vásárolt 0,95 százalékos részesedés a brit autómárkában, és ezeket a számokat azóta már a Mercedes szóvivője is megerősítette.

Toto Wolff jövője tehát kérdéses, ahogy a Mercedes versenyzőinek, Lewis Hamiltonnak és Valtteri Bottasnak is 2020 végéig érvényes a szerződése, és Hamilton korábban elmondta, hogy Wolff döntése is befolyásolhatja azt, hogy hol folytatja a pályafutását.

