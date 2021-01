Még a 6. helyével is a Ferrari kapja a legtöbb pénzt a Forma-1 nyereményalapjából

A Ferrari történelmének egyik legrosszabb szezonján van túl, miután a konstruktőri bajnokságban csak a 6. helyezést érték el, ilyen rosszul 1980 óta nem szerepeltek a Forma-1-ben, az autó versenyképességét figyelembe véve kisebb csoda, hogy 3 dobogós helyezést is szereztek.

A 2020-as szezon volt az utolsó év, hogy a Bernie Ecclestone által lefektetett, a győztesek mindent visznek alapon osztják szét a Forma-1 bevételeit a csapatok között, azonban a különböző speciális bónuszok továbbra is összetettebbé teszik a képet.

A legszembetűnőbb továbbra is a Ferrari történelmi bónusza, amit megtartottak az új Concorde egyezményben is, ahogyan a vétójogukat is, amit azzal érdemelnek ki, hogy 1950 óta minden évben indultak a száguldó cirkuszban. Történelmi eredményességi bónuszra jogosult még 5 másik csapat is, de a „Ferrari bónusz” még mindig messze a legnagyobb összeg ezek közül.

A koronavírus-járvány miatt jelentősen meg is csappant az F1 bevétele, a beugrós európai futamok versenyrendezési díj nélkül vállalták a szervezést, illetve jegyárakból és a Paddock Pass-ból származó bevételek is kiestek.

Egy teljesen szezon esetén a Ferrari bevételei még nagyobb arányban múlták volna fölül a többiekét: a Ferrari 205, a Mercedes 177, a Red Bull 152 millió dollárt tehetett volna zsebre egy koronavírus-járvány mentes világban.

Az Auto Motor und Sport értesülései és számításai szerint a 2020-as eredmények alapján így alakulnak a szezon utáni kifizetések (millió dollárban):

Csapatok Nyereménypénz Történelmi sikerességi bónusz Ferrari bónusz Összesen Mercedes 124 21 145 Red Bull 116 16 132 McLaren 108 7 115 Racing Point 100 100 Renault 92 5 97 Ferrari 85 15 50 150 Alpha Tauri 77 77 Alfa Romeo 69 69 Haas 61 61 Williams 53 6 59

