Még a 2021-es szabályokkal is a top-csapatok maradnak jó helyzetben

A Forma-1 ezen a héten jóváhagyta és bemutatta a 2021-es szabályokat, ami egy nagyon részletes terv része. Ezek a szabályok számottevően már nem fognak változni, de nem mindenki hisz abban, hogy a 175 millió dolláros költségvetési sapka nagyban változtatni fog a helyzeten. Carlos Sainz Jr., a McLaren versenyzője szerint ez még mindig egy túl nagy összeg, és ezen a véleményen van a Haas F1 Team csapatfőnöke is.

„Az elmúlt 12 hónapban sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és nem mondanám azt, hogy egy meglepő végeredmény született. Úgy gondolom, hogy ezzel le is zárhatjuk a dolgot, és innentől kezdve a megvalósítás lesz a fő cél, melynek részeként közelebb hozzuk egymáshoz a mezőnyt. Papírra vetettük a dolgokat, szóval nem maradt más hátra mint a munka másik fele.”

„Ettől a ponttól kezdve már nem mondhatjuk azt, hogy ez és rossz. Dolgoznunk kell a szabályokon, amiket kiadtak, és ha vannak is kisebb problémák, akkor azokat le kell győznünk. A helyzet ebből a szempontból nem más. Az üzleti modellünk csak nagyon keveset fog változni. Nem amiatt mondom ezt, mert nem lennék ellene, ugyanakkor szerintem összességében egy jó kompromisszumot találtunk.”

„Az elején még meg akarták tiltani, hogy felfüggesztést vásárolhassunk, most pedig rájöttek arra, hogy ez mégsem így lesz. Általánosságban nincsenek problémáink a helyzettel, tehát szerintem rendben vagyunk, és azok az alkatrészek, amiket eddig vásároltunk, standard elemekké válnak. Ez nem jelent nagy különbséget.”

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

„A fékek területén is lesznek ilyen elemek, amik mindenki számára azonosak lesznek, ahelyett, hogy azokat a Ferraritól vásárolnánk, mint tesszük azt jelenleg is. Ennek most egyszerűbbnek kell lennie, legalábbis a szabály erre mutat. Vannak bizonyos változások, amik érintenek bennünket technikai és pénzügyi oldalon, de nem mondanám azt, hogy ezek olyan dolgok, amik megleptek volna. Korábban már felfedtünk pár dolgot, és most folytatjuk a folyamatot.”

„Különösen az új időszak elején nem lesz költségmegtakarítás. Az első év drágább lesz, mert sok minden változik, hiszen olyan alkatrészekkel dolgozunk, amiket 2021-ben már nem tudunk felhasználni. Emiatt újakra lesz szükség. Ez pedig pénzbe kerül. Minél tovább dolgozol egy adott szabállyal, annál nagyobb a stabilitás, amit jónak tartok. Most azonban egy tanulási év vár ránk, sok szempontból.”

„Az első évek drágábbak lesznek, utána az FIA és a FOM megpróbál majd némi költséget megtakarítani, de ez valójában csak kis mértékben értendő a teljes összeghez képest. Például a gumik is nagy változást jelentenek, így bőven lesz min dolgoznunk az első évben. Ez egy meredek tanulási görbe lehet, mivel az autó teljesen más lesz. Vagy, ha nem is teljesen, ez valóban egy nagy váltás.”

Romain Grosjean, Haas F1 Team Team, and Kevin Magnussen, Haas F1 Team Team, ride with Tony Stewart Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

„Elméleti szinten ez jobb időszakot jelent majd a kisebb csapatoknak, de ez soha nem történik meg, mert ott vannak a nagy csapatok... Ők azok, akik nagyobb forrássokkal rendelkeznek, és talán ugyanazt a pénzmennyiséget költik el, mint amit most látsz, de az előnyük ott lesz a források miatt. Ha több forrásod és több pénzed van, akkor ez mindig így van. Más területen azonban el fogod költeni ezt a pénzt. Ha van pénzed, akkor a problémáid is hamarabb tűnhetnek el.”

„Ha alacsonyabb lenne a költségvetési sapka, akkor nem lenne szükség költségmegtakarításra. Ebben az esetben nem mondanák meg, hogy mit csinálj, hanem csak végeznéd a munkádat. Ez jelentene igazán különbséget. Valahol máshol mindig elköltheted a pénzed, szóval ez nem ilyen egyszerű.”

„Ha adottak a forrásaid, és egyes területeken több pénzt spórolsz meg, akkor azt az aerodinamikára fordíthatod, és már meg is van az előny. Mindig meg fogod próbálni megkeresni azt az utat, hogy elérd a célodat. Mindenki ezt fogja tenni. Ugyanakkor az is tény, hogy a nagyobb csapatoknak nem mondhatjuk azt, hogy 1 év alatt csökkentsék a felére a költségüket. Ez egy bizonyos időszakon belül fog megtörténni. Egy nagy lépést tettünk meg előre, de ez csak a kezdet.”

„Az ideális határ 100 és 120 millió dollár között lenne. Nagyon sok ember ezen a szinten van, nemcsak mi. Tényleg sokan mozognak ez a két összeg között, miközben a felső határ 175 millió. Arról azonban túl korai lenne beszélni, hogy ezzel a dobogóért harcolhatnánk. Messze van, de nem hiszem vagy nem tudom... Akarok ebben hinni, de nem tudom megmagyarázni azt, hogy ez miért is lenne lehetséges. Nem tudom. Úgy értem, ha valaki nagyszerű munkát végez, akkor ott van a lehetőség, amikor új szabályok lépnek érvénybe. Lehetséges az, hogy egyesek valami igazán okos és innovatív dologgal álljanak elő, de mekkora erre az esély? Kicsi.

