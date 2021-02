Majdnem 900 millió dollárral csökkentek az F1 bevételei a 2020-as évben

2020 elején, az Ausztrál Nagydíj eltörlése után több hónapig kérdéses volt, hogy meg lehet-e egyáltalán tartani a 2020-as Forma-1-es szezont. Miután bejelentették az először mindössze 8 versenyt tartalmazó naptárat, a következő kérdés az volt, hogy sikerül-e legalább 15 versenyt tartani.

Ez azért volt kulcsfontosságú szám, mert 15 versenyt kellett az F1-nek megtartania ahhoz, hogy megkapja az előzetes szerződésben szereplő TV közvetítésekből származó jogdíjakat.

Ennek ellenére az F1 így is jelentős bevételkiesést szenvedett el, mivel az 1.1 milliárd dolláros bevétele 877 millió dollárral kisebb, mint a koronavírus-járvány előtti utolsó évé, 2019-é.

A Forma-1 2020-ban jóval nagyobb veszteséget könyvelt el, mint 2019-ben: 35 millió dollárról 386 millió dollárra nőtt az F1 vesztesége, ami azt jelenti, hogy a csapatok között 44%-kal kevesebb pénzt osztott szét a FOM.

A Liberty beszámolójából kiderül az is, hogy az utolsó negyedévben a nézők nélkül is sokkal közelebb volt a normálishoz a Forma-1 működése, az egy évvel korábbi 23 millió dolláros veszteséghez képest a jelenlegi körülmények között is „csak” 41 millió dollár veszteséget könyvelt el az F1.

Az F1 arra készül, hogy az év első felében továbbra is zárt kapus versenyekkel kell számolnia, illetve Portugália helyét még mindig nem erősítette meg a FOM a versenynaptárban, bár ez már tényleg csak bejelentés kérdése.

