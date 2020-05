Liberty: Nagy a bizonytalanság az élő események jövőjével kapcsolatban

Mint ismeretes, a Forma-1-et üzleti szempontból nagyon hátrányosan érintette a koronavírus-járvány kitörése, ugyanis emiatt egyelőre nem kezdődött el az F1 idei szezonja, és a tervek szerint erre július 5-én, Ausztriában fog sor kerülni.

Ráadásul a Liberty Media tulajdonában áll a Live Nation is, amely világszerte koncertek promótálásával foglalkozik, és szintén nagy bevételkiesést könyvelhetett el a COVID-19 járvány kitörése miatt.

Nemrégiben a Liberty Media átcsoportosított egy nagyobb mértékű vagyont a vállalatai között, és a Forma-1-nek egy 1,4 milliárd dolláros összeget adott biztonsági hálóként, hogy segítsen a sportnak a járvány okozta bevételkiesés leküzdésében.

A Liberty ma tartott egy virtuális, éves kérdezz-feleleket a részvényeseknek, amelyben a Liberty Media vezérigazgatója, Greg Maffei elismerte, hogy lehetetlen megjósolni, hogy mi fog történni a járvány következtében.

„Az élő események jövőjét illetően nagy a bizonytalanság. Szerintem egy óvatos hozzáállást alkalmazunk azon hitünkkel kapcsolatosan, hogy a dolgok alkalmazkodni fognak a változásokhoz, és hogy olyan üzleteket tudunk építeni, amelyek a koronavírus utáni időkben is működni fognak.”

„Hogy ez egy gyógykezelésen, egy oltóanyagon vagy a procedúrák megváltoztatásában fog megnyilvánulni az élő eseményekkel kapcsolatban, azt még nem tudjuk. Hogy annyi profitot fognak-e termelni, mint korábban? Szerintem ez majd idővel kiderül, most viszont egy lépésről lépésre haladó, óvatos megközelítést fogunk alkalmazni.”

„Az egyik ok, amiért megerősítettük a FWON (F1) mérlegét, mert látjuk annak az esélyét, hogy a dolgok nem lesznek annyira pozitívak, főleg a FWON esetében, ahol talán néhány csapatnak anyagi segítséget is kell nyújtanunk.”

„Reméljük a legjobbakat a gyógykezelések és az oltóanyagok szempontjából, de nem erre alapozunk a befektetéseinkkel. Próbálunk olyan vonzó járműveket tervezni, amelyek megfordíthatnak bármilyen szituációt.”

A Liberty alapítója és elnökségi tagja, John Malone kiemelte, hogy az F1 bevétele nem kizárólag a versenyekre kilátogató szurkolóktól függ, hiába változhatnak meg az eseményre járó szokások a következő években.

„Az élő események eredeti tézise, hogy a lehető legjobb helyen legyél, viszont a televízió és a digitális világ további terjeszkedése is fontos. Sajnos itt volt ez a járvány. Én személy szerint hiszek abban, hogy inkább hamarabb, mint később lesz gyógykezelés és/vagy oltóanyag erre, és közel visszatérhetünk a normál szituációhoz.”

Greg Maffei, Chief Executive Officer, Liberty Media, in front of an F1 logo

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images